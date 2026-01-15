Deutsche Telekom: Aktienrückkäufe, WM-Moderation und Dividendensteigerung!

Parallel dazu hat die Deutsche Telekom auch in den Bereich Sportberichterstattung investiert. Für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat das Unternehmen die prominente Sportjournalistin Laura Wontorra als Moderatorin verpflichtet. Wontorra wird zusammen mit Johannes B. Kerner das Moderationsteam anführen und in New York sowie in den Stadien der WM präsent sein. Diese Verpflichtung ist Teil der umfassenden Berichterstattung der Telekom über das Turnier, bei dem das Unternehmen alle 104 Spiele, davon 44 exklusiv, über sein kostenpflichtiges TV-Angebot MagentaTV zeigen wird.

Die Deutsche Telekom AG hat am 12. Januar 2026 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der sie über den Erwerb eigener Aktien im Rahmen eines laufenden Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 5. bis 9. Januar 2026 wurden insgesamt 1.528.261 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 27,72 Euro pro Aktie erworben, was einen Gesamtbetrag von etwa 42,37 Millionen Euro ergibt. Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine beauftragte Bank. Diese Maßnahme ist Teil der Strategie der Deutschen Telekom, den Aktienkurs zu stabilisieren und den Aktionären einen Mehrwert zu bieten.

Die Telekom hat bereits in der Vergangenheit mit Wontorra zusammengearbeitet, unter anderem während der Europameisterschaft 2024, und sieht in ihr eine wertvolle Ergänzung des Teams, das auch prominente Experten wie Mats Hummels, Thomas Müller und Jürgen Klopp umfasst. Diese Personalentscheidungen unterstreichen das Engagement der Telekom, eine hochwertige Sportberichterstattung anzubieten und sich im Wettbewerb um Zuschauer und Abonnenten zu positionieren.

Zusätzlich zu diesen Entwicklungen plant die Deutsche Telekom eine schrittweise Erhöhung der Dividende für die kommenden Jahre. Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine Dividende von 1,00 Euro pro Aktie erwartet, die bis 2029 auf 1,49 Euro steigen soll. Diese Strategie, 40 bis 60 Prozent des bereinigten Konzernüberschusses als Dividende auszuschütten, zielt darauf ab, die Attraktivität der Aktie für Investoren zu erhöhen und eine nachhaltige Dividendenpolitik zu etablieren.

Insgesamt zeigt die Deutsche Telekom mit diesen Maßnahmen sowohl im Bereich der Aktienrückkäufe als auch in der Sportberichterstattung eine klare Strategie zur Stärkung ihrer Marktposition und zur Schaffung von Mehrwert für ihre Aktionäre und Kunden.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 28,19EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.