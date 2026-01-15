European Lithium: Kursziel auf 0,22 Euro erhöht – 170 % Potenzial!

Tanbreez hat sich als zentrales Projekt für CRML herauskristallisiert, und es wurden bedeutende Fortschritte erzielt. Im März 2025 veröffentlichte CRML eine Ressourcenschätzung sowie eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für Tanbreez. In der zweiten Jahreshälfte 2025 wurden zwei Absichtserklärungen in den USA mit den Unternehmen Ucore und REalloys sowie ein Joint Venture zur Weiterverarbeitung in Rumänien, unterstützt von dem staatlichen Kernenergieunternehmen Nuclearelectrica, bekannt gegeben. CRML wird 50 % der Wertschöpfung aus der rumänischen Raffinerie und der Produktion von Metallen und Magneten erhalten.

Am 13. Januar 2026 veröffentlichte First Berlin Equity Research ein Update zur European Lithium Limited (ISIN: AU000000EUR7), in dem Analyst Simon Scholes seine Kaufempfehlung (Buy) bestätigte und das Kursziel von 0,14 Euro auf 0,22 Euro erhöhte. European Lithium hat im Jahr 2024 die Critical Metals Corp (CRML) gegründet, an der sie 45 % hält. Diese Gesellschaft wurde ins Leben gerufen, um Finanzmittel aus dem US-Kapitalmarkt für das Wolfsberg-Lithium-Projekt (WLP) in Österreich sowie für andere Projekte, darunter das grönländische Seltenerdprojekt Tanbreez, zu akquirieren.

Zusätzlich erhielt CRML eine Absichtserklärung von der Export-Import Bank der Vereinigten Staaten, die ihre Unterstützung für ein Finanzierungspaket in Höhe von 120 Millionen USD signalisierte. Diese Mittel scheinen jedoch mittlerweile überflüssig zu sein, da EUR und CRML von einem Anstieg des Aktienkurses aufgrund des Konflikts zwischen den USA und China im Oktober profitierten und erfolgreich Kapital beschaffen konnten. Die gemeinsame Liquiditätsposition der beiden Unternehmen wird auf über 205 Millionen USD geschätzt, was im Vergleich zu den ursprünglich in der PEA für Tanbreez angekündigten Investitionsausgaben von 150 Millionen USD bemerkenswert ist.

Einige Experten äußerten Bedenken hinsichtlich der Auslaugung des Eudialyt-Erzes von Tanbreez, da die Bildung von nicht filterbarem Silikagel als Herausforderung angesehen wird. Dennoch wurde die Auslaugung von Tanbreez-Konzentrat im Pilotmaßstab bereits 2019 erfolgreich demonstriert. Die Bewertung von First Berlin stützt sich nun ausschließlich auf das Tanbreez-Projekt, das als zentral für die zukünftige Entwicklung von EUR und CRML angesehen wird. Das aktualisierte Kursziel von 0,22 Euro bietet ein erhebliches Kurspotenzial von 170 %.

Die European Lithium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 0,164EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.