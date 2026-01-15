DAX auf Rekordkurs: Junge Anleger treiben Aktienboom in Deutschland an!

Parallel dazu erlebte auch die Wall Street einen Rückgang von Rekordhöhen, wobei der marktbreite S&P 500 am Mittwoch nach dem europäischen Handelsende stabil blieb. Am Mittag werden wichtige Quartalszahlen von US-Finanzunternehmen wie Blackrock, Goldman Sachs und Morgan Stanley erwartet, ebenso wie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

Am Donnerstag zeigen die Anleger am deutschen Aktienmarkt eine positive Reaktion auf den kleinen Rückschlag des DAX zur Wochenmitte. Der Broker IG taxierte den DAX drei Stunden vor Handelsbeginn um 0,2 Prozent höher auf 25.345 Punkte. Zuvor hatte der Index am Dienstag mit 25.507 Punkten einen neuen Höchststand erreicht, bevor er am Mittwoch um 0,5 Prozent korrigierte. Trotz dieser Schwankungen liegt das Jahresplus des DAX weiterhin bei über 4 Prozent.

Eine bedeutende Entwicklung zeigt sich im Bereich der Aktienanlage in Deutschland. Laut dem Deutschen Aktieninstitut (DAI) wird die Zahl der Aktionäre bis 2025 auf 14,1 Millionen ansteigen, was einen Rekord darstellt. Dies entspricht einem Anstieg um fast zwei Millionen im Vergleich zum Vorjahr und übertrifft den bisherigen Höchststand von 2022. Diese Entwicklung wirft die Frage auf, ob die Scheu der Deutschen vor dem Aktienmarkt dauerhaft überwunden ist oder ob Anleger bei einem zukünftigen Kursrückgang wieder abspringen werden.

Besonders auffällig ist das Interesse junger Anleger: Die Altersgruppe der 14- bis 39-Jährigen macht 60 Prozent des Anstiegs aus und zählt mittlerweile 4,9 Millionen Aktionäre. Viele junge Menschen sehen die gesetzliche Rente als unsicher an und nutzen Trading-Apps, um in Aktien und ETFs zu investieren. Trotz des gestiegenen Interesses bleibt jedoch ein großer Teil des Geldvermögens der Deutschen auf Tagesgeld- und Girokonten, die geringe oder keine Zinsen abwerfen.

Das DAI fordert die Politik auf, die Offenheit für Aktienanlagen zu nutzen und den Kapitalmarkt stärker in die Altersvorsorge zu integrieren. Geplante Maßnahmen, wie das Altersvorsorgedepot, könnten durch bessere steuerliche Anreize unterstützt werden. Der DAX hat sich stabil über 25.000 Punkten etabliert, und Analysten erwarten, dass die Rekordjagd auch 2026 weitergeht, trotz globaler Risiken und überhöhter Bewertungen im Zuge des Hypes um Künstliche Intelligenz.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 25.358PKT auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.