    ams-OSRAM: Geplante Desinvestitionen zur Sicherung der Zukunft!

    Die ams-OSRAM AG hat am 12. Januar 2026 in einer Ad-hoc-Mitteilung bestätigt, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf einzelner Geschäftsaktivitäten befindet. Diese Gespräche sind Teil eines umfassenden Entschuldungsplans, der im April 2025 angekündigt wurde. Ziel ist es, durch Desinvestitionen Erlöse von über 500 Millionen Euro zu erzielen. Die Gespräche sollen dabei sicherstellen, dass der Standort in Premstätten, Österreich, langfristig gesichert bleibt.

    Die Bestätigung der Gespräche folgt auf Marktgerüchte und zeigt, dass ams-OSRAM aktiv an der Umsetzung seiner finanziellen Strategie arbeitet. Das Unternehmen betont, dass derzeit keine Zusicherungen über den Ausgang der Verhandlungen gegeben werden können und dass weitere Informationen zu gegebener Zeit bereitgestellt werden.

    ams-OSRAM ist ein führender Anbieter von Licht- und Sensorlösungen mit über 110 Jahren Erfahrung in der Branche. Das Unternehmen hat sich auf innovative Technologien spezialisiert, die in verschiedenen Märkten wie Automobil, Industrie, Medizin und Consumer-Elektronik Anwendung finden. Mit einem globalen Team von rund 19.700 Mitarbeitern verfolgt ams-OSRAM das Ziel, die Grenzen der Beleuchtung und Sensorik ständig zu erweitern. Dies spiegelt sich auch in einem umfangreichen Patentportfolio wider, das über 13.000 erteilte und angemeldete Patente umfasst.

    Im Jahr 2024 erzielte die ams-OSRAM Gruppe einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und ist an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Unternehmensstrategie fokussiert sich auf gesellschaftliche Megatrends wie Digitalisierung, Smart Living und Nachhaltigkeit, was die Relevanz der angebotenen Produkte und Dienstleistungen unterstreicht.

    Die ams-OSRAM AG hat ihren Hauptsitz in Premstätten, Österreich, und einen Co-Hauptsitz in München, Deutschland. Das Unternehmen ist bestrebt, durch strategische Maßnahmen wie den geplanten Verkauf von Geschäftsbereichen seine finanzielle Stabilität zu verbessern und gleichzeitig seine Innovationskraft in der Licht- und Sensortechnologie zu bewahren.

    Insgesamt zeigt die aktuelle Entwicklung, dass ams-OSRAM entschlossen ist, seine finanzielle Situation zu optimieren und sich auf die Kernkompetenzen zu konzentrieren, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.



    ISIN:AT0000A3EPA4WKN:A40QVT

    Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,72EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
