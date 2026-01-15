Infineon: Kursziel auf 52 Euro angehoben – Chancen und Risiken im Fokus!

Das Analysehaus Jefferies hat die Einschätzung für die Infineon Technologies AG aktualisiert und das Kursziel von 48 auf 52 Euro angehoben, während die Einstufung auf "Buy" belassen wurde. Analyst Janardan Menon warnt jedoch, dass Anleger im europäischen Halbleitersektor im Jahr 2026 mit Herausforderungen rechnen müssen. In einem aktuellen Branchenausblick hebt Menon hervor, dass die Bewertungen im Sektor gestiegen sind und die Erwartungen der Investoren hoch sind. Dies könnte zu Enttäuschungen führen, insbesondere da die Nachfrage außerhalb des boomenden Segments der Künstlichen Intelligenz (KI) als träge wahrgenommen wird. Daher empfiehlt er eine sorgfältige Auswahl der Titel, wobei Infineon, Suss und Nokia zu seinen Favoriten zählen.

Die Analyse von Jefferies folgt einem Treffen mit dem CEO von Infineon, bei dem positive Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz diskutiert wurden. Menon stellte fest, dass sich das KI-Segment dynamischer entwickelt hat als ursprünglich erwartet. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Infineon nun damit, das Umsatzziel von 1,5 Milliarden Euro im KI-Bereich zu übertreffen. Diese positive Entwicklung könnte den Kurs von Infineon weiter unterstützen, auch wenn die allgemeine Marktlage im Halbleitersektor angespannt bleibt.