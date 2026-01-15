    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    Fliegen mit Highspeed: Lufthansa bringt Starlink-Internet ab 2026!

    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    Die Lufthansa Gruppe hat angekündigt, dass Passagiere künftig über den Satellitendienst Starlink ins Internet gehen können. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 sollen schrittweise alle rund 850 Flugzeuge der Gruppe mit dieser neuen Technologie ausgestattet werden. Starlink, ein Dienst des Unternehmens SpaceX unter der Leitung von Elon Musk, bietet die schnellsten Internetverbindungen während des Fluges, unterstützt durch ein Netzwerk von über 9.000 Satelliten. Für Statuskunden und Passagiere mit einem Nutzerkonto wird das Surfen im Internet kostenfrei sein. Details zu den Investitionskosten und der Reihenfolge der Umrüstung wurden bislang nicht veröffentlicht. Die Lufthansa-Gruppe umfasst auch Airlines wie Eurowings, Brussels Airlines und Swiss.

    Die Einführung der Starlink-Technologie soll eine höhere Bandbreite und Geschwindigkeit ermöglichen, was das Streaming, cloudbasiertes Arbeiten und andere Highspeed-Anwendungen während des Fluges erleichtert. Bis zur vollständigen Umrüstung bleibt die bisherige Bord-Internet-Technologie weiterhin nutzbar. Die Lufthansa plant, bis 2029 alle Flugzeuge mit der neuen Technik auszustatten.

    In einem anderen Kontext hat die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für die Lufthansa-Aktien von 7,70 auf 7,80 Euro angehoben, jedoch die Bewertung von "Equal Weight" auf "Underweight" herabgestuft. Analyst Andrew Lobbenberg zeigt sich skeptisch gegenüber den Netzwerkairlines und bevorzugt Billigflieger und Reisekonzerne, da er der Meinung ist, dass der Optimismus in der Branche übertrieben sei. Insbesondere sieht er Risiken für die Lufthansa auf den Nordatlantik-Routen.

    Zusätzlich hat die Lufthansa aufgrund der aktuellen politischen Lage im Iran beschlossen, ihre Flüge nach Teheran bis Ende Januar auszusetzen. Diese Entscheidung wurde in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden getroffen, um die Sicherheit der Passagiere und der Crew zu gewährleisten. Die Flüge sollten ursprünglich nach einer siebenmonatigen Unterbrechung wieder aufgenommen werden. Die Situation im Iran ist angespannt, mit anhaltenden Protesten und einer repressiven Reaktion der Regierung.

    Zudem hat die Lufthansa ihre Flüge im Nahen Osten eingeschränkt, um auf die drohende Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran zu reagieren. Flüge nach Tel Aviv und Amman werden als Tagflüge durchgeführt, und der iranische sowie irakische Luftraum wird umflogen. Betroffene Passagiere werden automatisch umgebucht.



    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 8,272EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



