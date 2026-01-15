Zalando-Aktien im Aufwind: Analysten heben Kursziele und optimistische Prognosen!

Parallel dazu hat die britische Investmentbank Barclays Zalando von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 35 Euro angehoben. Analystin Sarah Roberts hebt hervor, dass Zalando im Kontext des technologischen Wandels durch Künstliche Intelligenz (KI) besser positioniert ist als viele Investoren annehmen. Sie betont die Stärken des Unternehmens, darunter eine umfassende Datentiefe, ein breites Sortiment und ein starkes Logistiknetzwerk, das schwer zu replizieren ist. Diese Faktoren könnten Zalando helfen, sich im Wettbewerb zu behaupten.

Die Aktien von Zalando, dem führenden Online-Modehändler in Europa, haben in den letzten Tagen eine positive Entwicklung erfahren, die durch mehrere Analystenempfehlungen unterstützt wird. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" belassen, jedoch das Kursziel auf 32 Euro angehoben. Analystin Georgina Johanan erwartet einen soliden Quartalsbericht und hat ihre operative Ergebnisschätzung für 2025 um 5 Prozent erhöht. Diese Einschätzung spiegelt das Vertrauen in die zukünftige Leistung des Unternehmens wider.

Die positive Marktreaktion auf diese Analystenbewertungen führte dazu, dass die Zalando-Aktien am Dienstag auf einen Höchststand von 26,81 Euro stiegen, was die Erholung der Aktien seit dem November-Tief beschleunigte. Analystin Roberts äußert sich optimistisch über die Chancen, die der KI-Wandel für Zalando bietet, obwohl sie auch auf die Unsicherheiten hinweist, die mit dieser Technologie verbunden sind.

Zusätzlich hat das Analysehaus Jefferies die Einstufung für Zalando auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 31 Euro festgelegt. Die Entscheidung des Unternehmens, das Logistikzentrum in Erfurt zu schließen, wird als Teil einer Strategie zur Maximierung der Kapazitätsauslastung interpretiert, was die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (EBIT) bis 2028 positiv beeinflussen könnte.

Trotz dieser positiven Entwicklungen gibt es auch kritische Stimmen, die die Schließung des Logistikzentrums und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Mitarbeiter anprangern. Ein Unternehmenssprecher hat angekündigt, Gespräche mit dem Betriebsrat über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan zu führen, um den betroffenen Mitarbeitern eine Perspektive zu bieten. Diese Maßnahmen könnten jedoch das Image von Zalando belasten, insbesondere in einem Arbeitsmarkt, der zunehmend auf faire Behandlung und soziale Verantwortung Wert legt.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 25,63EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.