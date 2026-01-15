    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beiersdorf-Aktien: Deutsche Bank hebt Kursziel auf 105 Euro – Jetzt kaufen!

    Beiersdorf-Aktien: Deutsche Bank hebt Kursziel auf 105 Euro – Jetzt kaufen!
    Foto: Beiersdorf AG

    Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Beiersdorf-Aktien von 98 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung von "Hold" auf "Buy" geändert. Analyst Tom Sykes äußerte, dass die Aussichten für europäische Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne durchwachsen bleiben, jedoch viele negative Faktoren bereits in den Kursen eingepreist seien. Sykes sieht insbesondere bei Unternehmen Potenzial, bei denen die Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens übertrieben hoch sind, sowie bei Firmen, die sich in einem umfassenden Turnaround befinden.

    Die Beiersdorf-Aktien profitierten am Montagmorgen von dieser Kaufempfehlung und stiegen vorbörslich um etwa 2 Prozent auf fast 97 Euro. Dies könnte einen Ausbruch aus einer seit September 2025 laufenden Bodenbildung signalisieren. Die Deutsche Bank-Analysten sind der Meinung, dass das Wachstum des Hamburger Unternehmens den Boden gefunden hat, auch wenn ihre Gewinnprognose für 2026 unter dem Marktkonsens liegt. Dennoch könnte das Vertrauen in ein Wachstum von etwa 4 Prozent im Consumer-Geschäft die Aktien weiter ankurbeln.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Beiersdorf AG!
    Long
    91,76€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    104,81€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 13,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zusätzlich erhielt Beiersdorf Rückenwind von einer Studie des Bernstein Research, das die Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro bekräftigte. Analyst Callum Elliott merkte an, dass Beiersdorf 2025 ein herausforderndes Jahr hinter sich hatte, die zurückliegenden Kursverluste jedoch übertrieben seien. Er erwartet, dass das Wachstum im vierten Geschäftsquartal eine positive Wende vollzogen hat.

    Im Vergleich zu den vergangenen Monaten, als die Beiersdorf-Aktien im September 2025 mit rund 87 Euro auf dem niedrigsten Stand seit 2022 waren, zeigt sich nun eine positive Entwicklung. Die aktuellen Einschätzungen der Analysten deuten darauf hin, dass das Unternehmen auf einem stabilen Wachstumspfad ist, was sich auch in der Marktreaktion widerspiegelt.

    Insgesamt scheinen die Analysten optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von Beiersdorf zu sein, insbesondere im Hinblick auf die Marktbedingungen und die Unternehmensstrategie. Die Kombination aus angehobenen Kurszielen und positiven Analystenbewertungen könnte dazu beitragen, das Vertrauen der Investoren in die Beiersdorf-Aktien zu stärken.



    Beiersdorf

    +0,48 %
    +7,31 %
    +5,12 %
    +7,64 %
    -20,66 %
    -10,33 %
    +6,94 %
    +26,44 %
    +3.213,76 %
    ISIN:DE0005200000WKN:520000

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 98,74EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Beiersdorf-Aktien: Deutsche Bank hebt Kursziel auf 105 Euro – Jetzt kaufen! Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Beiersdorf-Aktien von 98 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung von "Hold" auf "Buy" geändert. Analyst Tom Sykes äußerte, dass die Aussichten für europäische Konsumgüter- und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     