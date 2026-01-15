Beiersdorf-Aktien: Deutsche Bank hebt Kursziel auf 105 Euro – Jetzt kaufen!

Die Beiersdorf-Aktien profitierten am Montagmorgen von dieser Kaufempfehlung und stiegen vorbörslich um etwa 2 Prozent auf fast 97 Euro. Dies könnte einen Ausbruch aus einer seit September 2025 laufenden Bodenbildung signalisieren. Die Deutsche Bank-Analysten sind der Meinung, dass das Wachstum des Hamburger Unternehmens den Boden gefunden hat, auch wenn ihre Gewinnprognose für 2026 unter dem Marktkonsens liegt. Dennoch könnte das Vertrauen in ein Wachstum von etwa 4 Prozent im Consumer-Geschäft die Aktien weiter ankurbeln.

Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Beiersdorf-Aktien von 98 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung von "Hold" auf "Buy" geändert. Analyst Tom Sykes äußerte, dass die Aussichten für europäische Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne durchwachsen bleiben, jedoch viele negative Faktoren bereits in den Kursen eingepreist seien. Sykes sieht insbesondere bei Unternehmen Potenzial, bei denen die Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens übertrieben hoch sind, sowie bei Firmen, die sich in einem umfassenden Turnaround befinden.

Zusätzlich erhielt Beiersdorf Rückenwind von einer Studie des Bernstein Research, das die Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro bekräftigte. Analyst Callum Elliott merkte an, dass Beiersdorf 2025 ein herausforderndes Jahr hinter sich hatte, die zurückliegenden Kursverluste jedoch übertrieben seien. Er erwartet, dass das Wachstum im vierten Geschäftsquartal eine positive Wende vollzogen hat.

Im Vergleich zu den vergangenen Monaten, als die Beiersdorf-Aktien im September 2025 mit rund 87 Euro auf dem niedrigsten Stand seit 2022 waren, zeigt sich nun eine positive Entwicklung. Die aktuellen Einschätzungen der Analysten deuten darauf hin, dass das Unternehmen auf einem stabilen Wachstumspfad ist, was sich auch in der Marktreaktion widerspiegelt.

Insgesamt scheinen die Analysten optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von Beiersdorf zu sein, insbesondere im Hinblick auf die Marktbedingungen und die Unternehmensstrategie. Die Kombination aus angehobenen Kurszielen und positiven Analystenbewertungen könnte dazu beitragen, das Vertrauen der Investoren in die Beiersdorf-Aktien zu stärken.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 98,74EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.