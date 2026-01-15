    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    BVB unter Druck: Kovac warnt vor Bayern-Dominanz und Zukunftsfragen!

    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    In der aktuellen Saison der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac die Dominanz des FC Bayern München klar hervorgehoben. Kovac, der selbst einst Trainer der Bayern war, äußerte sich in einer Pressekonferenz und stellte fest, dass der BVB nicht in der Lage sei, die Bayern anzugreifen. Der Rückstand von elf Punkten auf den Tabellenführer verdeutlicht die Überlegenheit der Münchner, die nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League eine herausragende Rolle spielen. Die Bayern haben eine beeindruckende Torbilanz von 63:12, während Dortmund mit 29:15 dasteht.

    Kovac betonte, dass das Hauptziel des BVB darin besteht, sich schnellstmöglich unter die Top Vier zu platzieren, um die Qualifikation für die Champions League zu sichern. Dies wurde besonders vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen deutlich, das Dortmund mit 3:0 gewann. Trotz des klaren Ergebnisses war die Leistung der Dortmunder über weite Strecken unbefriedigend, was sich in einem Pfiffen der Fans zur Halbzeit widerspiegelte. Die Tore erzielten Nico Schlotterbeck, Marcel Sabitzer und der eingewechselte Serhou Guirassy, der damit seine persönliche Torflaute beendete.

    Parallel zu den sportlichen Herausforderungen gibt es auch Unruhe im Verein bezüglich der Zukunft von Sportdirektor Sebastian Kehl, der als möglicher Kandidat für eine Position beim Hamburger SV gehandelt wird. Sowohl Kovac als auch Geschäftsführer Lars Ricken äußerten sich zurückhaltend zu den Gerüchten und betonten, dass dies für den BVB momentan kein Thema sei.

    Auf der anderen Seite bleibt der FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany hungrig nach weiteren Erfolgen. Kompany, der vor dem letzten Hinrunden-Spieltag gegen den 1. FC Köln spricht, zeigt sich motiviert und betont, dass der Titel noch nicht vergeben sei. Die Bayern haben die Möglichkeit, mit einem Sieg in Köln die beste Hinrunde der Bundesliga-Geschichte zu erreichen. Trotz der Abwesenheit wichtiger Spieler wie Joshua Kimmich und Jamal Musiala ist die Gier nach Toren und Rekorden im Team ungebrochen.

    Insgesamt zeigt sich, dass der BVB trotz eines soliden zweiten Platzes hinter den Bayern noch an seiner Spielweise arbeiten muss, während die Münchner weiterhin als Maßstab in der Liga gelten.



    ISIN:DE0005493092WKN:549309

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 3,345EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
