RBC stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Aktien von Nvidia beim Kursziel von 240 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Die Sorgen vor nachlassenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) seien überzogen, schrieb Srini Pajjuri am Mittwochabend. KI breite sich derweil immer weiter aus. Dabei attestierte er dem US-Konzern KI-Dominanz bei attraktiver Bewertung./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 183,1EUR auf Nasdaq (15. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Srini Pajjuri
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
