EU genehmigt neue Gaskraftwerke: Merz fordert Entlastung für Industrie!

Die neuen Gaskraftwerke sollen als Backup-Systeme fungieren, um den Strombedarf in Zeiten zu decken, in denen erneuerbare Energien nicht ausreichen, insbesondere während sogenannter "Dunkelflauten". Deutschland plant, bis 2038 aus der Kohleverstromung auszusteigen, was zu einem Verlust an gesicherter Leistung führen wird. Die staatliche Förderung für den Bau dieser Gaskraftwerke wird in Milliardenhöhe veranschlagt, doch bisher zögern Unternehmen, in diese Technologie zu investieren, bis die EU-Kommission ihre Zustimmung erteilt.

Die EU-Kommission steht kurz vor der Genehmigung des Baus neuer Gaskraftwerke in Deutschland, wie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei einem Wirtschaftsempfang in Halle verkündete. Merz erklärte, dass die Kommission eine umfassende Genehmigung für die Kraftwerkstrategie, die Strompreiskompensation und den Industriestrompreis erteilen werde. Diese Maßnahmen sind Teil der Strategie der Bundesregierung, um energieintensive Unternehmen durch staatliche Beihilfen zu entlasten und die Strompreise zu senken.

Ein wesentlicher Unterschied zur Strategie der Vorgängerregierung besteht darin, dass die neuen Gaskraftwerke nicht von Anfang an wasserstofffähig sein müssen. Merz betonte, dass der benötigte Wasserstoff derzeit nicht in ausreichendem Maße verfügbar sei, weshalb die Kraftwerke zunächst mit Gas betrieben werden können und später nachgerüstet werden dürfen.

Zusätzlich plant die Bundesregierung, energieintensive Unternehmen durch einen subventionierten Industriestrompreis zu entlasten. Unternehmen sollen die Jahre 2026 bis 2028 abrechnen können, wobei die Auszahlungen im folgenden Jahr erfolgen sollen. Dies wird als echte Entlastung für die Industrie angesehen, die auf eine Kombination aus Strompreiskompensation und günstigeren Preisen drängt.

Merz kritisierte zudem den Ausstieg aus der Kernenergie als strategischen Fehler und wies darauf hin, dass Deutschland die teuerste Energiewende weltweit habe. Er forderte eine Korrektur dieser Entwicklung, da die Energieerzeugungskapazitäten unzureichend seien.

In einem weiteren Kontext äußerte sich SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zu den hohen Lebensmittelpreisen und forderte Maßnahmen zur Verbesserung der Einkünfte der Landwirte. Die Diskussion über die Preisgestaltung in der Lebensmittelkette und mögliche staatliche Eingriffe, wie die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, wurde ebenfalls angestoßen.

