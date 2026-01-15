Nordex Group bricht Rekorde: 10,2 GW Aufträge im Jahr 2025!
Die Nordex Group hat im vierten Quartal 2025 einen Auftragseingang von 3,6 Gigawatt (GW) verzeichnet, was zu einem neuen Jahresrekord von insgesamt 10,2 GW für das gesamte Jahr führt. Dies stellt eine Steigerung von 22,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar, als 8,3 GW bestellt wurden. Der Auftragseingang im vierten Quartal betrug 3.552 Megawatt (MW), was einem Anstieg von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt blieb stabil bei 0,89 Millionen Euro im vierten Quartal und 0,91 Millionen Euro für das gesamte Jahr.
Die Aufträge kamen aus 12 Ländern, wobei der Großteil aus Deutschland, Kanada und Frankreich stammte. José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender der Nordex Group, betonte die Stärke des Produktportfolios und der Kundenbeziehungen, die zu einem soliden Auftragsbestand führten. Die Nordex Group hat in ihrer Geschichte rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2024 einen Konzernumsatz von etwa 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.400 Mitarbeiter und hat Produktionsstätten in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA.
Die positive Entwicklung der Aufträge und der Umsatzsteigerung wird durch ein stabiles Preisumfeld unterstützt. Experten von Kepler Cheuvreux haben die Aktien von Nordex nach einem starken Kursanstieg abgestuft, jedoch das Kursziel auf 33 Euro angehoben, was knapp unter dem Jahreshoch von 33,24 Euro liegt. Im Jahr 2026 hat die Aktie bereits um 14 Prozent zugelegt, wird jedoch vorbörslich bei 31,80 Euro gehandelt, was drei Prozent unter dem Vortagesschluss liegt.
Insgesamt zeigt die Nordex Group eine starke Marktposition, insbesondere in ihren Kernmärkten in Europa und Kanada. Die Auftragslage und die Stabilität der Preise bieten eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum. Die Nordex Group plant, ihre Finanzberichte für das Jahr 2025 am 25. Februar 2026 zu veröffentlichen, was von Investoren und Analysten mit Spannung erwartet wird.
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 31,95EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.