Nordex Group bricht Rekorde: 10,2 GW Aufträge im Jahr 2025!

Die Nordex Group hat im vierten Quartal 2025 einen Auftragseingang von 3,6 Gigawatt (GW) verzeichnet, was zu einem neuen Jahresrekord von insgesamt 10,2 GW für das gesamte Jahr führt. Dies stellt eine Steigerung von 22,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar, als 8,3 GW bestellt wurden. Der Auftragseingang im vierten Quartal betrug 3.552 Megawatt (MW), was einem Anstieg von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt blieb stabil bei 0,89 Millionen Euro im vierten Quartal und 0,91 Millionen Euro für das gesamte Jahr.

Die Aufträge kamen aus 12 Ländern, wobei der Großteil aus Deutschland, Kanada und Frankreich stammte. José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender der Nordex Group, betonte die Stärke des Produktportfolios und der Kundenbeziehungen, die zu einem soliden Auftragsbestand führten. Die Nordex Group hat in ihrer Geschichte rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2024 einen Konzernumsatz von etwa 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.400 Mitarbeiter und hat Produktionsstätten in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA.