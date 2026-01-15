Deutsche Post AG: Aktienrückkauf bleibt aus – Analysten senken Kursziel!

Die Deutsche Post AG, mit Sitz in Bonn, hat die WKN 555200 und die ISIN DE0005552004. Martin Ziegenbalg, EVP Investor Relations, steht für Rückfragen zur Verfügung. Die Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar.

Am 12. Januar 2026 veröffentlichte die Deutsche Post AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. Diese Mitteilung informiert über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens. Im Zeitraum vom 5. bis 9. Januar 2026 wurden keine Aktien im Rahmen des zusätzlichen Rückkaufprogramms erworben. Auch im Gesamtzeitraum vom 1. Dezember 2025 bis zum 9. Januar 2026 beläuft sich die Anzahl der zurückgekauften Aktien auf null. Eine detaillierte Aufstellung der Einzelgeschäfte ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Parallel dazu hat die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für die Aktien der DHL Group von 48 auf 51 Euro angehoben, jedoch die Einstufung von "Buy" auf "Neutral" herabgestuft. Analyst Patrick Creuset begründet diese Entscheidung damit, dass die positive Geschäftsdynamik bereits im aktuellen Kurs reflektiert sei. Er erwartet starke Ergebnisse für das vierte Quartal, die im Einklang mit den Markterwartungen stehen.

Die Anpassung des Kursziels und die Herabstufung der Einstufung durch Goldman Sachs spiegeln die Einschätzung wider, dass die Aktie der DHL Group nach einem positiven Lauf nun eine Phase der Konsolidierung durchläuft. Investoren sollten die Entwicklungen aufmerksam verfolgen, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Quartalszahlen, die möglicherweise die zukünftige Kursentwicklung beeinflussen könnten.

Insgesamt zeigt die Mitteilung der Deutschen Post AG und die Analyse von Goldman Sachs, dass das Unternehmen trotz der aktuellen Zurückhaltung beim Aktienrückkauf weiterhin als stabil und zukunftsorientiert wahrgenommen wird. Die Marktreaktionen und die Analystenbewertungen werden entscheidend sein, um die weitere Entwicklung der Aktie und die allgemeine Marktposition der Deutschen Post AG zu beurteilen.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 47,86EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.