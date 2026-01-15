    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Volkswagen 2025: Verkaufszahlen sinken trotz Elektroboom – Ein Blick auf die Märkte!

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Im Jahr 2025 verzeichnete der Volkswagen-Konzern einen leichten Rückgang der weltweiten Verkaufszahlen, bedingt durch schwache Ergebnisse in China und den USA. Insgesamt lieferte der Konzern 8,98 Millionen Fahrzeuge aller Marken aus, was einem Rückgang von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Während die Verkaufszahlen in Europa um 3,8 Prozent auf 3,38 Millionen Fahrzeuge stiegen, konnten diese Zuwächse die Rückgänge in den beiden größten Märkten nicht ausgleichen.

    In China, wo der Wettbewerb durch lokale Elektroautohersteller intensiver geworden ist, sanken die Auslieferungen um 8 Prozent auf 2,69 Millionen Fahrzeuge. In Nordamerika, wo die neuen Zölle unter der Präsidentschaft von Donald Trump spürbare Auswirkungen hatten, fiel die Zahl der Auslieferungen um 10,4 Prozent auf 946.800 Fahrzeuge. Im vierten Quartal 2025 verschärfte sich der Rückgang, mit einem Minus von fast 5 Prozent auf 2,38 Millionen Fahrzeuge weltweit. In China betrug das Minus sogar 17,4 Prozent, während in Nordamerika ebenfalls ein Rückgang von 17,4 Prozent auf 238.000 Fahrzeuge zu verzeichnen war.

    Positiv hervorzuheben sind die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen, die im Gesamtjahr um fast ein Drittel auf 983.100 Einheiten stiegen. In Europa war der Anstieg mit 66 Prozent besonders stark, nachdem im Vorjahr die Verkäufe durch reduzierte Förderprogramme beeinträchtigt waren. Der vollständige Bericht zu den Auslieferungszahlen wird am 20. Januar veröffentlicht.

    Die Kernmarke Volkswagen selbst verzeichnete einen Rückgang der Verkaufszahlen um 1,4 Prozent auf 4,73 Millionen Fahrzeuge. Besonders in China und Nordamerika gingen die Verkaufszahlen zurück, während in Europa ein Anstieg um 5,1 Prozent auf 1,32 Millionen Fahrzeuge zu verzeichnen war. In Südamerika konnte ein Plus von 18,5 Prozent auf 568.000 Fahrzeuge erzielt werden. Bei den Elektrofahrzeugen der Kernmarke blieb die Zahl der verkauften ID-Modelle mit rund 382.000 Einheiten nahezu konstant, während in Europa ein Anstieg um fast 50 Prozent auf 248.000 Fahrzeuge verzeichnet wurde.

    Insgesamt zeigt sich, dass Volkswagen trotz der Herausforderungen in wichtigen Märkten wie China und den USA in Europa und Südamerika zulegen konnte, insbesondere im Bereich der Elektrofahrzeuge. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Marktposition des Konzerns in einem sich schnell verändernden Automobilmarkt zu sichern.



    Volkswagen (VW) Vz

    0,00 %
    +1,64 %
    -4,15 %
    +14,40 %
    +12,86 %
    -17,12 %
    -30,84 %
    -5,97 %
    +2.185,43 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 103,9EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
