Fresenius Medical Care: Analysten streiten über Kursziele und Zukunftsaussichten!

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für den Dialysekonzern FMC (Fresenius Medical Care) auf "Underweight" belassen und ein Kursziel von 37,40 Euro festgelegt. Analyst David Adlington äußerte sich nach der Präsentation der Unternehmenschefin auf der Healthcare-Konferenz von JPMorgan, dass das Jahr 2026 voraussichtlich ein Übergangsjahr für FMC sein werde. Ein wichtiger Aspekt, den FMC derzeit prüft, ist der Einfluss der Grippesaison, die bereits im Dezember begonnen hat, auf die Behandlungszahlen und die Sterblichkeit der Dialyse-Patienten. Diese Unsicherheiten könnten die zukünftige Entwicklung des Unternehmens belasten.

Im Gegensatz dazu hat das Analysehaus MWB Research FMC von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 46 auf 47 Euro angehoben. Analyst Harald Hof betonte, dass die Beschleunigung des Aktienrückkaufprogramms als positiver Katalysator für die Bewertung des Unternehmens fungiere. Die zweite Tranche des Rückkaufprogramms soll bereits im Mai 2026 abgeschlossen werden, was eine frühere Umsetzung im Vergleich zur ursprünglichen Planung bis Mitte 2027 darstellt. Diese Maßnahme könnte die Anzahl der ausstehenden Aktien um nahezu 10 Prozent reduzieren, was potenziell den Wert der verbleibenden Aktien steigern könnte.