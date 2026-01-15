Mercedes-Benz: Finanzberichte 2026 und Rückblick auf Verkaufszahlen 2025

Im Kontext der aktuellen Geschäftslage hat Mercedes-Benz im Jahr 2025 einen signifikanten Rückgang bei den Verkaufszahlen verzeichnet. Der Absatz fiel um zehn Prozent auf etwa 2,16 Millionen verkaufte Fahrzeuge, was vor allem auf ein schwaches Geschäft in China zurückzuführen ist. In diesem Markt, der für Mercedes von großer Bedeutung ist, gingen die Verkäufe um 19 Prozent zurück. Der Rückgang ist auf eine veränderte Kaufkraft der Verbraucher und einen intensiveren Wettbewerb durch lokale Hersteller zurückzuführen. In Deutschland blieb der Absatz stabil, während die USA einen Rückgang von zwölf Prozent erlebten, bedingt durch Zölle und andere Marktfaktoren.

Die Mercedes-Benz Group AG hat kürzlich eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Berichte umfassen Quartalsfinanzberichte für das erste und dritte Quartal des Jahres 2026, die am 29. April 2026 und 28. Oktober 2026 veröffentlicht werden. Die Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite zugänglich sein. Zudem kündigte das Unternehmen die Veröffentlichung seines Jahresfinanzberichts sowie des Konzern-Jahresfinanzberichts für den 4. März 2026 an.

Trotz dieser Herausforderungen zeigt das Unternehmen Anzeichen einer leichten Erholung im vierten Quartal 2025, wo die Verkaufszahlen im Vergleich zum dritten Quartal in allen wesentlichen Regionen und Fahrzeugsegmenten zulegten. Mercedes-Benz plant, seine Produkt- und Technologieoffensive fortzusetzen, um die Marktposition zu stärken. Dies umfasst die Einführung neuer elektrischer Modelle, wie den elektrischen CLA und GLC, die bereits hohe Kundenaufträge verzeichnen.

Finanziell hatte Mercedes-Benz im Jahr 2025 mit einem Gewinnrückgang von 50 Prozent auf etwa 3,88 Milliarden Euro zu kämpfen, während der Umsatz um acht Prozent auf 98,5 Milliarden Euro fiel. Um die Profitabilität zu steigern, hat das Unternehmen ein Sparprogramm initiiert, das auch Abfindungen für Mitarbeiter in indirekten Bereichen umfasst.

Zusätzlich zu den Finanzberichten hat Mercedes-Benz auch einen Aktienrückkauf angekündigt, bei dem im Januar 2026 insgesamt 696.745 Aktien erworben wurden. Der Rückkauf ist Teil einer strategischen Maßnahme zur Stärkung des Unternehmenswerts.

Insgesamt steht die Mercedes-Benz Group AG vor der Herausforderung, sich in einem sich schnell verändernden Marktumfeld zu behaupten, während sie gleichzeitig ihre Innovationskraft und Effizienz steigern möchte.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 60,85EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.