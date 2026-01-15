Kion verlängert Finanzchef Harm bis 2029 – Was bedeutet das für die Zukunft?

Mohsen Sohi, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, lobte Harns Beitrag zur resilienten Entwicklung des Unternehmens in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld. Seit seinem Amtsantritt hat Harm entscheidende Projekte innerhalb der Finanzorganisation initiiert und vorangetrieben. Seine fundierte Kenntnis der Kapitalmärkte und der Beziehungen zu wichtigen Stakeholdern wird als Schlüssel für die zukünftige Stabilität und das Wachstum des Unternehmens angesehen.

Der Gabelstapler-Hersteller Kion hat die Amtszeit seines Finanzchefs Christian Harm bis Juli 2029 verlängert. Dies gab das Unternehmen am Montag in Frankfurt bekannt. Harm, der seit über 20 Jahren für Kion und dessen Vorgängerunternehmen Linde AG tätig ist, wurde 2023 zum Finanzvorstand ernannt und sollte ursprünglich bis Juli 2026 im Amt bleiben. Der Aufsichtsrat sieht in der Verlängerung eine Maßnahme zur Gewährleistung von Kontinuität in der Unternehmensführung und zur Stärkung der Finanzorganisation von Kion.

Christian Harm hat eine beeindruckende Karriere bei Kion hinter sich. Er war maßgeblich an strategischen Schlüsselprojekten beteiligt, darunter der Börsengang von Kion im Jahr 2013 und die Übernahme von Dematic im Jahr 2016. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem im Einkauf und in der Strategieabteilung. Seine Karriere begann er bei Unilever und setzte sie bei McKinsey & Company sowie der Linde AG fort.

Kion ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Flurförderzeuge und hat sich als größter Hersteller in der EMEA-Region etabliert. Im Jahr 2023 war das Unternehmen in China der führende ausländische Produzent und der drittgrößte Anbieter insgesamt. Kion bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die darauf abzielen, die Effizienz und Nachhaltigkeit von Lieferketten zu verbessern. Der Konzern beschäftigt über 42.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 11,5 Milliarden Euro.

Zusätzlich hat die britische Investmentbank Barclays die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy weist darauf hin, dass der Markt ein starkes Wachstum der Industrieproduktion einpreist, während im Elektronikbereich Anzeichen einer Spätkonjunktur zu erkennen sind. Kion bleibt somit ein wichtiger Akteur in der Branche, dessen zukünftige Entwicklung eng mit der Führung von Christian Harm verknüpft ist.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 63,90EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.