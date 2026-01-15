Öffentliche Anhörung zur Uranexploration: Nexus setzt wichtige Meilensteine!

Die Anhörung wird vor der Rohstoffbehörde (Board of Minerals and Environment) abgehalten und dient der Erörterung des Antrags von Nexus auf eine Uranexplorationsgenehmigung. Das Unternehmen hat während des gesamten Genehmigungsprozesses eng mit verschiedenen staatlichen Behörden zusammengearbeitet, darunter das South Dakota State Historic Preservation Office und das Department of Game, Fish, and Parks. Nexus hat umfassende Studien und Berichte zu Umwelt-, Wildtier- und archäologischen Aspekten erstellt, um alle Bedenken der Behörden zu adressieren und die erforderlichen Auflagen zu erfüllen. In vielen Fällen hat das Unternehmen die Standardanforderungen sogar übertroffen, um proaktiv auf mögliche Bedenken einzugehen.

Nexus Uranium Corp. hat den Termin für die öffentliche Anhörung zur Explorationsgenehmigung für das Projekt Chord bekannt gegeben, die vom 18. bis 20. März 2026 stattfinden wird. Diese Anhörung ist der letzte Schritt im umfassenden Genehmigungsverfahren, das das Unternehmen im März 2024 mit der Einreichung seiner Absichtserklärung zur Durchführung von Explorationsarbeiten beim South Dakota Department of Agriculture & Natural Resources (DANR) eingeleitet hat.

CEO Jeremy Poirier betont, dass die Festlegung des Termins für die öffentliche Anhörung einen wichtigen Meilenstein für Nexus und das Projekt Chord darstellt. Er hebt die konstruktiven Beziehungen zu den staatlichen Behörden hervor und zeigt sich stolz auf die hohen Standards, die während des Genehmigungsverfahrens eingehalten wurden. Die Anhörung wird als entscheidend angesehen, um die Weichen für ein geplantes Bohrprogramm im Frühjahr oder Sommer 2026 zu stellen.

Das South Dakota Department of Agriculture & Natural Resources ist die zuständige Behörde für den Schutz und Erhalt der natürlichen Ressourcen in South Dakota. Es reguliert die Rohstoffexploration und -erschließung, um Umweltauswirkungen zu minimieren und die Wiederherstellung betroffener Flächen zu gewährleisten. Vor Beginn von Explorations- oder Erschließungsarbeiten müssen Betreiber in der Regel eine formelle Mitteilung einreichen oder eine Genehmigung einholen.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf Uranprojekte in Nordamerika konzentriert. Neben dem Projekt Chord in South Dakota besitzt das Unternehmen auch das Projekt Wolf Canyon sowie das Projekt South Pass in Wyoming. In Kanada hält Nexus das Projekt Mann Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Die Nexus Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,88 % und einem Kurs von 1,605EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.