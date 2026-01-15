Bajaj Mobility AG: Restrukturierung, Umsatzrückgang und neue Chancen!

Die Bajaj Mobility AG, vormals PIERER Mobility AG, setzt ihre umfassende Restrukturierung fort, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig zu stärken. Am 13. Januar 2026 wurden vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht, die einen Umsatz von knapp über 1 Milliarde Euro ausweisen, was einem Rückgang von 46 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Absatz von Motorrädern fiel um 28 % auf 209.704 Einheiten, jedoch zeigte das zweite Halbjahr mit einem Anstieg von 60 % im Vergleich zum ersten Halbjahr positive Tendenzen. Zudem wurde ein Lagerabbau von über 100.000 Motorrädern erfolgreich umgesetzt.

Im Rahmen der Restrukturierung wird die Mitarbeiterzahl um rund 500 reduziert, was vor allem Angestellte im mittleren Management betrifft. Der aktuelle Mitarbeiterstand beträgt 3.794, ein Rückgang von 5.310 im Vorjahr. CEO Gottfried Neumeister betont, dass diese Maßnahmen notwendig sind, um die Kosten zu senken und die Unternehmensstrukturen zu straffen. Die Neuausrichtung konzentriert sich auf die Kernmarken KTM, GASGAS und Husqvarna, während die Fahrrad-Division und andere Geschäftsbereiche wie der Vertrieb von CFMOTO eingestellt wurden.