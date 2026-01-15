Euro unter Druck: Politische Spannungen in den USA beeinflussen Kurs!

Der Euro hat in der vergangenen Handelswoche eine volatile Entwicklung durchlaufen, die stark von der Schwäche des US-Dollars und den damit verbundenen politischen Spannungen in den USA beeinflusst wurde. Am Montag konnte der Euro seinen Kurs im US-Handel stabilisieren und wurde bei 1,1673 US-Dollar gehandelt, nachdem er am Freitag auf ein Ein-Monats-Tief von 1,1618 Dollar gefallen war. Diese Schwäche des Dollars ist auf Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zurückzuführen. Der Fed-Chef Jerome Powell sieht sich mit strafrechtlichen Ermittlungen konfrontiert, die als politischer Druck interpretiert werden. Powell betont, dass die Geldpolitik der Fed auf wirtschaftlichen Fakten basieren sollte und nicht von politischen Einflüssen bestimmt werden darf.

In den folgenden Tagen zeigte der Euro eine leichte Abwärtsbewegung. Am Mittwoch fiel der Kurs auf 1,1636 US-Dollar, nachdem er zuvor bei etwa 1,1660 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1651 Dollar fest. Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank kommentierte die US-Inflationszahlen, die als weniger dramatisch als erwartet eingestuft wurden. Die Unsicherheiten bei der Datenerhebung aufgrund eines Shutdowns könnten eine präzise Analyse der Inflation erschweren. Dennoch deuteten die Zahlen darauf hin, dass die Inflation nicht so stark ansteigt, wie ursprünglich befürchtet.

Am Dienstag hielt der Euro sein Niveau bei 1,1647 US-Dollar, während die Inflationsdaten aus den USA kaum Einfluss auf den Devisenmarkt hatten. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1654 Dollar fest. Am Montag zeigte der Euro eine leichte Erholung und wurde bei 1,1666 US-Dollar gehandelt, was eine Stabilisierung nach dem Rückgang in der Vorwoche darstellt. Händler erwarten jedoch, dass der Handel in der kommenden Woche ruhig verlaufen wird, da keine bedeutenden Konjunkturdaten aus Europa oder den USA anstehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Euro in der letzten Handelswoche von der Unsicherheit rund um die US-Notenbank und den Inflationsdaten geprägt war. Die politische Lage in den USA könnte weiterhin Einfluss auf den Dollar und damit auch auf den Euro-Kurs haben, während die Märkte auf weitere wirtschaftliche Indikatoren warten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 1,163USD auf Forex (15. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.