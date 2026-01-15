Atoss Software, ein Anbieter von SoftwarelÃ¶sungen fÃ¼r das Workforce Management, hat in den letzten Monaten unter einem RÃ¼ckgang des Aktienkurses gelitten, der durch Sorgen Ã¼ber die Auswirkungen von KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) ausgelÃ¶st wurde. Comtesse ist jedoch der Meinung, dass dieser RÃ¼ckgang Ã¼bertrieben war und sieht in der Aktie eine attraktive Kaufgelegenheit. Die positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, einschlieÃŸlich der staatlichen Konjunkturhilfen, kÃ¶nnten das Wachstum des Unternehmens unterstÃ¼tzen und zu einer Stabilisierung des Aktienkurses fÃ¼hren.

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie von Atoss Software von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 140 Euro angehoben. In einer aktuellen Studie, die sich mit europÃ¤ischen mittelgroÃŸen Unternehmen beschÃ¤ftigt, hebt Analyst Martin Comtesse hervor, dass trotz des jÃ¼ngsten Anstiegs des Aktienmarktes weiterhin attraktive Einzelaktien verfÃ¼gbar sind. Insbesondere betont er, dass die lockere Geldpolitik und die KonjunkturmaÃŸnahmen der deutschen Regierung die Finanzierungsbedingungen verbessern und die heimische Nachfrage ankurbeln, was vor allem mittelgroÃŸen Unternehmen zugutekommen sollte.

Die Hochstufung von Jefferies spiegelt das Vertrauen in die zukÃ¼nftige Entwicklung von Atoss wider, insbesondere in einem Markt, der von Unsicherheiten geprÃ¤gt ist. Die Analysten glauben, dass die fundamentalen StÃ¤rken des Unternehmens, gepaart mit einem gÃ¼nstigen wirtschaftlichen Umfeld, die Aktie in den kommenden Monaten begÃ¼nstigen werden.

Insgesamt zeigt die Analyse von Jefferies, dass trotz der allgemeinen Marktentwicklung gezielte Investitionen in bestimmte Unternehmen, wie Atoss Software, lohnenswert sein kÃ¶nnen. Die Studie hebt hervor, dass Investoren, die in der Lage sind, attraktive Bewertungen zu identifizieren, von den positiven Trends in der deutschen Wirtschaft profitieren kÃ¶nnen.

Die VerÃ¶ffentlichung der Original-Studie fand am 12. Januar 2026 statt, und die erste Weitergabe der Studie erfolgte am selben Tag. Diese zeitliche NÃ¤he unterstreicht die AktualitÃ¤t der EinschÃ¤tzung und die Relevanz fÃ¼r Investoren, die an den Entwicklungen im Technologiesektor interessiert sind.

Insgesamt positioniert sich Atoss Software als potenzieller Gewinner in einem sich erholenden Markt, was die positive Neubewertung durch Jefferies unterstreicht.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 112,4EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.