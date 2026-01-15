    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    RWE-Aktien im Aufwind: Analysten sehen großes Potenzial für Anleger!

    RWE-Aktien im Aufwind: Analysten sehen großes Potenzial für Anleger!
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die RWE Aktiengesellschaft nach den jüngsten Windkraftauktionen in Großbritannien positiv bewertet und die Einstufung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran hebt hervor, dass RWE in Bezug auf die zugewiesenen Kapazitäten der größte Gewinner dieser Auktionen sei. Die Ergebnisse der Auktionen bestätigen den Aufschwung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa, was nicht nur RWE zugutekommt, sondern auch dem Anlagenbauer Vestas, der mit RWE Lieferverträge geschlossen hat.

    Zusätzlich hat die britische Investmentbank Barclays RWE ebenfalls positiv bewertet und die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Dominic Nash betont, dass die Zuteilungen in den Offshore-Bereich RWE einen starken Schub verleihen und vielversprechendes Aufwärtspotenzial bieten. Diese positiven Einschätzungen reflektieren die wachsende Bedeutung erneuerbarer Energien und die strategischen Investitionen von RWE in diesem Sektor.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE AG!
    Long
    45,95€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 13,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    52,88€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 13,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    RWE hat sich in den letzten Jahren stark umstrukturiert und investiert Milliarden in Wind- und Solarenergie sowie Batteriespeicher. Das Unternehmen, das früher vor allem für die Braunkohleverstromung bekannt war, entwickelt sich zunehmend zu einem der führenden Anbieter erneuerbarer Energien in Europa. Aktuell notiert die RWE-Aktie bei etwa 47 Euro und bietet eine Dividendenrendite von 2,5 % basierend auf den prognostizierten Ausschüttungen.

    Die positive Marktreaktion auf die Windkraftauktionen und die strategischen Entscheidungen von RWE zeigen, dass Energieaktien, die sich auf erneuerbare Energien konzentrieren, wieder an Attraktivität gewinnen. Die Energiewende hat das Interesse der Anleger an diesen Unternehmen neu entfacht, da sie nicht nur stabile Cashflows und Dividenden bieten, sondern auch erhebliches Wachstumspotenzial in einem sich schnell verändernden Markt.

    Insgesamt deuten die aktuellen Analysen darauf hin, dass RWE gut positioniert ist, um von der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien zu profitieren. Die Kombination aus strategischen Investitionen, positiven Marktbedingungen und einer klaren Ausrichtung auf Nachhaltigkeit könnte RWE in den kommenden Jahren zu einem der führenden Akteure im Bereich der erneuerbaren Energien machen.



    RWE

    +0,73 %
    +4,37 %
    +15,10 %
    +22,57 %
    +75,72 %
    +17,92 %
    +31,21 %
    +363,14 %
    +162,37 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 49,89EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RWE-Aktien im Aufwind: Analysten sehen großes Potenzial für Anleger! Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die RWE Aktiengesellschaft nach den jüngsten Windkraftauktionen in Großbritannien positiv bewertet und die Einstufung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     