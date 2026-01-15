MLP SE kauft über 100.000 Aktien zurück – Vertrauen der Investoren stärken!

Im Zeitraum vom 5. bis 9. Januar 2026 erwarb MLP SE insgesamt 80.229 Aktien. Die Rückkäufe erfolgten zu durchschnittlichen Kursen zwischen 6,8825 und 7,2291 Euro pro Aktie. Am 5. Januar wurden 15.265 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 6,8825 Euro gekauft, während am 9. Januar 16.243 Aktien zu einem Preis von 7,2291 Euro erworben wurden. Diese detaillierten Informationen sind auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.

Die MLP SE hat im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms, das am 1. Dezember 2025 begann, in den ersten zwei Wochen des Jahres 2026 insgesamt 100.620 Aktien zurückgekauft. Diese Rückkäufe sind Teil einer strategischen Maßnahme, die darauf abzielt, den Wert der Aktien zu steigern und das Vertrauen der Investoren zu stärken. Die entsprechenden Transaktionen wurden gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 durchgeführt.

Zusätzlich wurden im Zeitraum vom 12. bis 13. Januar 2026 weitere 20.391 Aktien zurückgekauft. Hierbei lag der Durchschnittspreis am 12. Januar bei 7,3271 Euro und am 13. Januar bei 7,3740 Euro. Damit summiert sich das Gesamtvolumen der im Rahmen des Rückkaufprogramms bis zum 13. Januar 2026 erworbenen Aktien auf 437.502 Stück.

Der Aktienrückkauf wird durch eine von MLP SE beauftragte Bank ausschließlich über die Deutsche Börse Xetra abgewickelt. Ursprünglich war das Rückkaufprogramm bis zum 30. April 2026 angesetzt, jedoch wurde es vorzeitig abgeschlossen. Diese Entscheidung könnte auf eine positive Marktreaktion oder eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens hindeuten.

Die MLP SE hat sich mit diesem Rückkaufprogramm klar positioniert, um den Aktionären einen Mehrwert zu bieten und die eigene Marktstellung zu festigen. Die Transparenz der durchgeführten Transaktionen und die regelmäßige Kommunikation über den Fortschritt des Programms sind Teil der Bemühungen, das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Unternehmensstrategie klar zu kommunizieren. Die detaillierten Informationen zu den Rückkäufen sind auf der offiziellen Website der MLP SE zugänglich, was die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen unterstreicht.

Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 7,23EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.