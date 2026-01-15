DWS Group kündigt Finanzberichte 2026: Wichtige Termine im Überblick!

Der erste Bericht, der veröffentlicht wird, ist der Quartalsfinanzbericht für das erste Halbjahr (Q1), der am 29. April 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verfügbar sein wird. Die Berichte können auf den entsprechenden Internetseiten der DWS Group abgerufen werden: für die deutsche Version unter https://group.dws.com/de/ir/berichte-und-events/finanzberichte/ und für die englische Version unter https://group.dws.com/ir/reports-and-events/financial-results/.

Die DWS Group GmbH & Co. KGaA hat am 12. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) veröffentlicht. Diese Mitteilung, die über den EQS News-Service verbreitet wurde, informiert über die bevorstehenden Termine für die Veröffentlichung von verschiedenen Finanzberichten des Unternehmens.

Darüber hinaus wird der Halbjahresbericht (Q2) am 29. Juli 2026 veröffentlicht, ebenfalls in beiden Sprachen und auf den gleichen Plattformen zugänglich. Schließlich kündigte die DWS Group auch die Veröffentlichung ihres Jahresfinanzberichts an, der am 12. März 2026 erscheinen wird. Dieser Bericht wird ebenfalls in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt und kann unter https://group.dws.com/de/ir/berichte-und-events/geschaeftsbericht/ sowie https://group.dws.com/ir/reports-and-events/annual-report/ eingesehen werden.

Die DWS Group hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist ein führendes Unternehmen im Bereich Asset Management. Die Bekanntgabe dieser Termine ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die Unternehmen im Rahmen des WpHG einhalten müssen, um Transparenz gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit zu gewährleisten. Die DWS Group nutzt den EQS News-Service, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen rechtzeitig und ordnungsgemäß kommuniziert werden.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass die DWS Group weiterhin auf eine transparente Kommunikation mit ihren Stakeholdern setzt und sich an die regulatorischen Anforderungen hält. Die bevorstehenden Finanzberichte werden wichtige Einblicke in die Geschäftsentwicklung und die finanzielle Lage des Unternehmens bieten und sind für Investoren und Analysten von großem Interesse.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 57,73EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.