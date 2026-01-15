Volatile Woche für deutsche Staatsanleihen: Kurse schwanken stark!

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in der vergangenen Woche eine wechselhafte Entwicklung durchlaufen. Am Montag stiegen die Kurse, nachdem sie bis zum Mittagshandel stagnierend waren. Der Euro-Bund-Future legte um 0,17 Prozent auf 128,18 Punkte zu, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,84 Prozent lag. Ein positiver Konjunkturindikator aus der Eurozone, der im Januar um 4,4 Punkte auf minus 1,8 Punkte anstieg, trug zur Stabilität der Anleihen bei. Der Markt blieb jedoch unbeeindruckt von den Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und der Federal Reserve, die durch drohende strafrechtliche Ermittlungen gegen Fed-Chef Jerome Powell ausgelöst wurden.

Am Dienstag kam es zu einem Rückgang der Anleihekurse, was auf einen Ausverkauf bei japanischen Staatsanleihen zurückzuführen war. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 127,92 Punkte, und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,86 Prozent. Die Unsicherheit über die politische Lage in Japan, insbesondere über mögliche vorgezogene Neuwahlen, belastete die Märkte zusätzlich. Anleger richteten ihr Augenmerk auf bevorstehende US-Konjunkturdaten, insbesondere zur Entwicklung der Verbraucherpreise, die am Nachmittag veröffentlicht werden sollten.