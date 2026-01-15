Volatile Woche für deutsche Staatsanleihen: Kurse schwanken stark!
Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in der vergangenen Woche eine wechselhafte Entwicklung durchlaufen. Am Montag stiegen die Kurse, nachdem sie bis zum Mittagshandel stagnierend waren. Der Euro-Bund-Future legte um 0,17 Prozent auf 128,18 Punkte zu, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,84 Prozent lag. Ein positiver Konjunkturindikator aus der Eurozone, der im Januar um 4,4 Punkte auf minus 1,8 Punkte anstieg, trug zur Stabilität der Anleihen bei. Der Markt blieb jedoch unbeeindruckt von den Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und der Federal Reserve, die durch drohende strafrechtliche Ermittlungen gegen Fed-Chef Jerome Powell ausgelöst wurden.
Am Dienstag kam es zu einem Rückgang der Anleihekurse, was auf einen Ausverkauf bei japanischen Staatsanleihen zurückzuführen war. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 127,92 Punkte, und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,86 Prozent. Die Unsicherheit über die politische Lage in Japan, insbesondere über mögliche vorgezogene Neuwahlen, belastete die Märkte zusätzlich. Anleger richteten ihr Augenmerk auf bevorstehende US-Konjunkturdaten, insbesondere zur Entwicklung der Verbraucherpreise, die am Nachmittag veröffentlicht werden sollten.
Am Mittwoch erholten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen wieder. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,24 Prozent auf 128,41 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,81 Prozent fiel. Geopolitische Risiken, insbesondere die angespannte Lage im Iran und neue Zolldrohungen der US-Regierung, führten zu einer erhöhten Nachfrage nach als sicher geltenden Bundesanleihen. Trotz positiver US-Konjunkturdaten, die einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze und einen unerwarteten Anstieg der Erzeugerpreise zeigten, blieben die Anleihekurse stabil.
Insgesamt zeigt die Entwicklung der deutschen Staatsanleihen in dieser Woche, wie stark geopolitische und wirtschaftliche Faktoren die Märkte beeinflussen können. Während positive Konjunkturdaten in der Eurozone und den USA zunächst Stabilität brachten, sorgten externe Risiken und politische Unsicherheiten für Schwankungen. Anleger bleiben vorsichtig und beobachten die Entwicklungen sowohl in den USA als auch international, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.
BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 128,3EUR auf L&S Exchange (15. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.