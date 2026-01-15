Scout24: Barclays senkt Kursziel, bleibt aber optimistisch für 2026!

Die Anpassung des Kursziels spiegelt kleinere Änderungen im Bewertungsmodell wider, die Barclays vorgenommen hat. Während Scout24 zu den Favoriten des Analysten zählt, zeigt er sich hinsichtlich der britischen Plattform Rightmove vorsichtiger. Dies deutet darauf hin, dass Barclays eine differenzierte Sicht auf die Marktchancen der beiden Unternehmen hat, wobei Scout24 als besser positioniert angesehen wird.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Scout24, einem Betreiber von Internetportalen, von 137,70 Euro auf 131,00 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross äußerte in einem am Dienstag veröffentlichten Branchenausblick, dass die Aktien des Unternehmens voraussichtlich im Jahr 2026 besser abschneiden werden. Trotz der Herausforderungen, die durch die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) entstehen könnten, sieht Ross die Wachstumsperspektiven für Scout24 als positiv an.

Zusätzlich zu den Anpassungen der Kursziele hat Scout24 in der ersten Januarwoche 2026 im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms insgesamt 89.129 Aktien zurückgekauft. Diese Rückkäufe wurden über verschiedene Handelsplattformen durchgeführt, wobei die durchschnittlichen Kaufpreise zwischen 82,64 Euro und 86,42 Euro lagen. Solche Rückkaufprogramme sind oft ein Zeichen dafür, dass ein Unternehmen Vertrauen in seine eigene Bewertung hat und bereit ist, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

Am 9. Januar 2026 wurde zudem eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die besagt, dass BlackRock, Inc. seine Stimmrechtsanteile an Scout24 auf 6,93 % erhöht hat. Dies könnte auf ein wachsendes Interesse des Unternehmens an Scout24 hindeuten, was für die Marktbeobachter von Bedeutung ist.

Insgesamt zeigt die aktuelle Analyse von Barclays, dass Scout24 trotz der gesenkten Kursziele als ein vielversprechendes Investment angesehen wird, insbesondere im Hinblick auf die zukünftigen Wachstumschancen im digitalen Immobilienmarkt. Die Kombination aus positiven Wachstumsperspektiven und strategischen Rückkäufen könnte das Vertrauen der Investoren in die Aktie stärken und die Marktposition von Scout24 festigen.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 86,33EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.