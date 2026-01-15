AGRANA trotzt Marktkrise: Positive Jahresprognose trotz Umsatzrückgang!

Trotz dieser Rückgänge zeigt sich AGRANA optimistisch für das Gesamtjahr 2025/26. CEO Stephan Büttner betonte, dass das Unternehmen auf Kurs sei, seine Finanzziele zu erreichen, und dass das EBIT im dritten Quartal wie prognostiziert deutlich anstieg. Besonders das Segment Food & Beverage Solutions (FBS) trug zur Stabilität des EBIT bei, während das Zuckergeschäft weiterhin unter Druck steht. Die Restrukturierungsmaßnahmen im Zuckersektor zeigen erste positive Effekte, auch wenn die operativen Ergebnisse noch unbefriedigend sind.

Die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft hat am 13. Januar 2026 ihre 9-Monatszahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlicht und dabei trotz eines herausfordernden Marktumfelds eine positive Jahresprognose bestätigt. In den ersten drei Quartalen (1. März bis 30. November 2025) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2.494,0 Millionen Euro, was einem Rückgang von 7,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (2.707,8 Millionen Euro). Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) sank um 5,3 % auf 48,4 Millionen Euro (Vorjahr: 51,1 Millionen Euro), während die EBIT-Marge stabil bei 1,9 % blieb. Das Konzernergebnis fiel um 33,8 % auf 9,6 Millionen Euro (Vorjahr: 14,5 Millionen Euro).

Im Segment FBS stieg der Umsatz auf 1.252,1 Millionen Euro, unterstützt durch eine positive Entwicklung bei Rezepturen und Getränken. Das EBIT in diesem Segment verbesserte sich auf 89,8 Millionen Euro (Vorjahr: 72,9 Millionen Euro). Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment Agricultural Commodities & Specialities (ACS) einen Umsatzrückgang auf 756,2 Millionen Euro, bedingt durch gesunkene Absätze und Verkaufspreise bei Verzuckerungsprodukten sowie niedrigere Ethanolpreise. Das EBIT fiel auf 18,9 Millionen Euro, was vor allem auf geringere Margen zurückzuführen ist.

Im Zuckersegment sank der Umsatz auf 458,5 Millionen Euro, was auf einen Rückgang der Verkaufszahlen im Einzelhandel und gesunkene Verkaufspreise zurückzuführen ist. Das EBIT verschlechterte sich auf -45,1 Millionen Euro, jedoch zeigen Kosteneinsparungsmaßnahmen ab dem zweiten Quartal eine Verbesserung des operativen Ergebnisses.

Für das Gesamtjahr 2025/26 erwartet AGRANA einen deutlichen Anstieg des Konzern-EBIT, während ein moderater Umsatzrückgang prognostiziert wird. Das Investitionsvolumen wird voraussichtlich bei rund 100 Millionen Euro liegen, was unter dem Vorjahresniveau und dem geplanten Abschreibungsniveau liegt.

Die Agrana Beteiligungs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 11,35EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.