HDBank gibt 50 Millionen US-Dollar für grüne Anleihen zur Klimaförderung aus!

Die Green Bonds der HDBank sind Teil eines Programms, das die Diversifikation der Finanzierungsquellen der Bank stärkt und nachhaltige sowie inklusive Finanzinitiativen in Vietnam unterstützt. Die Anleihen haben eine Laufzeit von drei Jahren, sind unbesichert und nicht wandelbar. CEO Nguyen Huu Dang betonte, dass nachhaltige Entwicklungsziele im Mittelpunkt der Strategie der HDBank stehen und die Green Bond-Initiative einen wichtigen Schritt zur Erreichung dieser Ziele darstellt.

Die Ho Chi Minh City Development Commercial Bank (HDBank) hat am 14. Januar 2026 erfolgreich eine zweite Tranche von internationalen Green Bonds im Wert von 50 Millionen US-Dollar ausgegeben. Diese Anleihen wurden an die Dutch Entrepreneurial Development Bank (FMO) und die British International Investment (BII) verkauft und schließen die im Jahr 2025 gestartete Green Bond-Initiative mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen US-Dollar ab. Die Ausgabe fand im Rahmen einer Zeremonie statt, an der auch Vertreter der FMO, BII und der Internationalen Finanz-Corporation (IFC) teilnahmen.

Die Erlöse aus den Green Bonds werden in Projekte investiert, die umweltfreundliche Technologien fördern, darunter Solarenergie, Elektrofahrzeuge und energieeffiziente Gebäude. Diese Projekte müssen strengen Umwelt- und Sozialstandards entsprechen und sollen dazu beitragen, etwa 102.000 Tonnen CO₂ über einen Zeitraum von zehn Jahren einzusparen. Dies unterstützt nicht nur die Umwelt, sondern auch Vietnams Ziel, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Weichuan Xu, Leiter der IFC für Vietnam, Kambodscha und Laos, bezeichnete die Bond-Ausgabe als bedeutenden Schritt zur Erweiterung des Klimafinanzierungs-Portfolios und zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts in Vietnam. Die Mittel werden dazu beitragen, nachhaltige Branchen zu stärken, Arbeitsplätze zu schaffen und Gemeinschaften zu unterstützen.

Vertreter von FMO und BII hoben hervor, dass die Transaktion ein starkes Signal für das wachsende Potenzial des nachhaltigen Finanzökosystems in Vietnam darstellt und dazu beiträgt, mehr Kapital für klimabewusste Projekte zu sichern. Mit dieser Initiative bekräftigt die HDBank ihr Engagement für nachhaltige Finanzierung und den langfristigen Wohlstand ihrer Kunden und Partner, während sie gleichzeitig ihre internationale Präsenz im Finanzsektor ausbaut.