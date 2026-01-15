Chevron-Aktie legt deutlich zu

Allerdings ist Vorsicht geboten: Die Entwicklung der Chevron-Aktie hängt stark von politischen Entscheidungen und der Lage am Energiemarkt ab. Entsprechend hoch können die Kursschwankungen ausfallen – wie zuletzt deutlich zu beobachten war.

Der jüngste Kursanstieg über das vorherige Hoch bei rund 162,00 US-Dollar wird von vielen Marktbeobachtern als positives Zeichen gewertet. Gelingt es der Aktie, sich oberhalb dieses Niveaus zu behaupten, könnten weitere Kursgewinne folgen. Mögliche nächste Ziele liegen dann im Bereich von etwa 169,00 bis 173,00 US-Dollar. Damit würde sich für langfristig orientierte Anleger eine neue Einstiegschance ergeben.

Sollte der Kurs hingegen wieder deutlich nachgeben und unter wichtige Durchschnittswerte sowie unter die Marke von rund 153,00 US-Dollar fallen, könnte sich das Bild eintrüben. In diesem Fall wären weitere Kursrückgänge bis in den Bereich um 146,00 US-Dollar nicht auszuschließen.

Trading-Strategie:

LONG

Einstieg per Market-Buy-Order : 168,92 US-Dollar

Kursziele : 169,00/173,00 US-Dollar

Verlustbegrenzung : unter 160,00 US-Dollar

Renditechance via DU65CG : 30 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Chevron Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU65CG Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,08 - 1,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 156,3344 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 156,3344 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 168,92 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 173,00 US-Dollar Hebel: 13,32 Kurschance: + 30 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ50CJ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,54 - 1,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 186,4793 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 186,4793 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 168,92 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,28 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

