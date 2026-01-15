NASDAQ 100 unter Druck

Zwar konnte sich der NASDAQ 100 zuletzt noch einigermaßen stabil halten, doch eine wichtige Widerstandsmarke bei etwa 25.800 Punkten blieb ungebrochen. Zur Wochenmitte kam es daraufhin zu einem deutlichen Kursrückgang, der den Index erneut unter Druck setzte.

Nach einem Rekordstand von rund 26.200 Punkten Ende Oktober geriet der Technologiesektor zunehmend unter Druck. Anleger zeigen sich vorsichtiger, unter anderem wegen steigender Zweifel, ob die enormen Investitionen in Künstliche Intelligenz langfristig tragfähig sind – etwa mit Blick auf Finanzierung und den hohen Energiebedarf.

Sollten die Kurse weiter nachgeben, könnten zusätzliche Verluste folgen. In diesem Fall rücken zunächst die Region um 24.600 Punkte und später auch deutlich tiefere Niveaus um 23.659 Zählern in den Fokus. Das würde die zuletzt beobachtete Schwäche klar bestätigen.

Gelingt es dem NASDAQ 100 hingegen, die Marke von 25.800 Punkten und anschließend das bisherige Rekordhoch zu überwinden, wäre auch wieder Platz für neue Kursgewinne. Dann könnte der Index erneut in Richtung neuer Höchststände vorstoßen.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order : 25.200 Punkte

Kursziele : 24.600/23.670 Punkte

Verlustbegrenzung : über 25.500 Punkte

Renditechance via DU67EB : 300 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NASDAQ 100 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6KKK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,45- 0,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.853,486 Punkte Basiswert: NASDAQ 100 Index KO-Schwelle: 24.853,486 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.346,89 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 48,46 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU67EB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,43 - 0,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.830,00 Punkte Basiswert: NASDAQ 100 Index KO-Schwelle: 25.830,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.346,89 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 23.670 Punkte Hebel: 49,46 Kurschance: + 300 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.