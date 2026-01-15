    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    NASDAQ 100 unter Druck

    Nach einem Rekordstand von rund 26.200 Punkten Ende Oktober geriet der Technologiesektor zunehmend unter Druck. Anleger zeigen sich vorsichtiger, unter anderem wegen steigender Zweifel, ob die enormen Investitionen in Künstliche Intelligenz langfristig tragfähig sind – etwa mit Blick auf Finanzierung und den hohen Energiebedarf.

    Zwar konnte sich der NASDAQ 100 zuletzt noch einigermaßen stabil halten, doch eine wichtige Widerstandsmarke bei etwa 25.800 Punkten blieb ungebrochen. Zur Wochenmitte kam es daraufhin zu einem deutlichen Kursrückgang, der den Index erneut unter Druck setzte.

    Sollten die Kurse weiter nachgeben, könnten zusätzliche Verluste folgen. In diesem Fall rücken zunächst die Region um 24.600 Punkte und später auch deutlich tiefere Niveaus um 23.659 Zählern in den Fokus. Das würde die zuletzt beobachtete Schwäche klar bestätigen.

    Gelingt es dem NASDAQ 100 hingegen, die Marke von 25.800 Punkten und anschließend das bisherige Rekordhoch zu überwinden, wäre auch wieder Platz für neue Kursgewinne. Dann könnte der Index erneut in Richtung neuer Höchststände vorstoßen.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    SHORT

    _____________________________________________________________________

    Einstieg per Stop-Sell-Order : 25.200 Punkte

    Kursziele : 24.600/23.670 Punkte

    Verlustbegrenzung : über 25.500 Punkte

    Renditechance via DU67EB : 300 Prozent

    Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    NASDAQ 100 Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 25.624 // 25.835 // 26.011 // 26.182 Punkte
    Unterstützungen: 25.295 // 25.086 // 24.942 // 24.647 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU6KKK Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 0,45- 0,46 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 24.853,486 Punkte Basiswert: NASDAQ 100 Index
    KO-Schwelle: 24.853,486 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.346,89 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 48,46 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU67EB Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 0,43 - 0,44 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 25.830,00 Punkte Basiswert: NASDAQ 100 Index
    KO-Schwelle: 25.830,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.346,89 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 23.670 Punkte
    Hebel: 49,46 Kurschance: + 300 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    Verfasst von Ingmar Königshofen
