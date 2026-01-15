Silberpreis bricht ein jetzt 89,75 USD

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 89,75. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 24,76146USD. Heute, bei 89,75USD, wäre daraus ein Vermögen von 36.245,8USD geworden – ein Plus von +262,46 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt, geprägt von Skepsis und Unsicherheit. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang von 94 auf 86 Dollar, was als Korrektur interpretiert wird. Externe Faktoren wie Spekulationen in China beeinflussen die Diskussion. Insgesamt sind die Teilnehmer eher vorsichtig und erwarten mögliche weitere Rückgänge.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.