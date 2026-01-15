Umsatz mit Bio-Lebensmittel steigt erneut stark

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bio boomt in Deutschland und erreicht das nächste Rekordergebnis. 2025 ist der Umsatz mit Öko-Lebensmitteln um acht bis zehn Prozent auf einen neuen Höchststand von mindestens 18,3 Milliarden Euro gestiegen, wie Zahlen des Bunds Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) zeigen, über welche die "Welt" berichtet."Die Verbraucher greifen stark zu Bio", sagte die BÖLW-Vorstandsvorsitzende Tina Andres am Rande der Landwirtschafts- und Ernährungsmesse Grüne Woche in Berlin. Und der Verband rechnet mit weiterem, auch deutlichem Wachstum in den kommenden Jahren.Die dynamische Nachfrage wird für die Branche mit ihren fast 400.000 Beschäftigten aber zunehmend zum Problem. Denn die heimische Produktion stagniert und kann deswegen mit dem sprunghaft steigenden Bedarf kaum noch mithalten. Laut einem Bericht des Deutschen Bauernverbandes war die Umstellungsbereitschaft in der Landwirtschaft 2025 erneut "äußerst verhalten". Den letzten Zahlen zufolge bewirtschaften rund 36.000 Betriebe Flächen in einer Größenordnung von knapp zwei Millionen Hektar nach den entsprechenden Öko-Standards.