Diginex Aktie legt zu - 15.01.2026

Obwohl sich die Diginex Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -88,58 % hinnehmen.

Die Diginex Aktie notiert aktuell bei 2,3400€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,08 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,0700 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Diginex Aktie. Nach einem Plus von +0,67 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 2,3400€, mit einem Plus von +3,08 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um -28,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -68,21 %. Im Jahr 2026 gab es für Diginex bisher ein Minus von -36,25 %.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -28,28 % 1 Monat -68,21 % 3 Monate -88,58 % 1 Jahr -62,89 %

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,30 Mio. € wert.

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.