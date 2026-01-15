DroneShield - Aktie schießt in die Höhe +4,75 % - 15.01.2026

Die DroneShield Aktie konnte bisher um +4,75 % auf 2,3150€ zulegen. Das sind +0,1050 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +1,14 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,3150€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von DroneShield in den letzten drei Monaten Verluste von -20,41 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um +6,53 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +77,37 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DroneShield einen Anstieg von +22,75 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,53 % 1 Monat +77,37 % 3 Monate -20,41 % 1 Jahr +453,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie, insbesondere im Hinblick auf den Auftrag für Land 156. Die Beiträge deuten auf eine optimistische Stimmung hin, die auf eine Stabilisierung des Kurses und mögliche Kursgewinne hindeutet. Es wird jedoch auch betont, dass die Hauptumsätze aus anderen Regionen kommen und der Umsatz aus Land 156 eher gering ist. Technische Widerstände bei 2,35 € und 2,70 € werden ebenfalls thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 913 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,11 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Eine neue Ära der Knappheit bricht an. Die Lithiumpreise schießen durch die Decke. Während sich Lithium zum strategischen Öl des 21. Jahrhunderts wandelt, entfachen völlig neue Technologien den Energiehunger. Elektromobilität, Drohnen, Robotik und …

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.