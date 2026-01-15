Schaeffler - Aktie im Blickpunkt - 15.01.2026

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +74,83 % bei Schaeffler.

Mit einer Performance von +2,26 % konnte die Schaeffler Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Schaeffler Aktie. Nach einem Plus von +6,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 10,410€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche ist die Schaeffler Aktie damit um +18,13 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,44 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Schaeffler eine positive Entwicklung von +25,48 % erlebt.

Schaeffler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +18,13 % 1 Monat +35,44 % 3 Monate +74,83 % 1 Jahr +143,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Perspektiven der Schaeffler‑Aktie: viele sind langfristig optimistisch und sehen ein Kursziel von rund 3x,xx € bis 2026 möglich. Als Gründe werden Diversifikation (Industrie/Ersatzteile), Engagement in Robotik und Rüstung, die derzeit niedrige Bewertung, Dividendenstärke sowie Effekte durch Short-Coverings und Übernahmerisiken genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Schaeffler eingestellt.

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,88 Mrd. € wert.

Die Unternehmen Schaeffler und Bosch haben kürzlich strategische Partnerschaften mit dem Robotik-Spezialisten Neura Robotics geschlossen, um die Entwicklung und den Einsatz humanoider Roboter in der Industrie voranzutreiben. Schaeffler, ein …

Schaeffler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.