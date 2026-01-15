Rekordpreis entfacht Goldrausch in Afrika: Dieser Minenkonzern greift voll an!

Angetrieben wurde dieser Anstieg durch die zunehmenden Spannungen im Iran, die Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank und die schwächeren Inflationszahlen, die die Erwartungen auf eine Zinssenkung verstärkten. In einem Produktionsupdate teilte Caledonia mit, dass die geplanten Ausgaben, die Teil eines Gesamtinvestitionsprogramms von 162,5 Millionen Dollar für 2026 sind, der Zustimmung des Vorstands und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln unterliegen.

Wie die Caledonia Mining Corporation am Mittwoch bekannt gab, plant sie, in diesem Jahr 132 Millionen US-Dollar für die Erschließung der größten Goldmine Simbabwes auszugeben. Dabei nutzen die Goldminenbetreiber die Rekordpreise für Edelmetalle, um ihre Produktion auszuweiten. Am frühen Mittwoch erreichte der Goldpreis ein neues Rekordhoch von 4.639,48 US-Dollar pro Unze.

Caledonia, das bereits die Blanket-Mine in Simbabwe betreibt, die jährlich 80.000 Unzen produziert, plant die Entwicklung der Bilboes-Mine mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 584 Millionen US-Dollar. Die Produktion in der neuen Mine soll voraussichtlich Ende 2028 beginnen, mit einer jährlichen Dauerproduktion von 200.000 Unzen ab 2029 für einen ersten Zeitraum von 10 Jahren.

Zudem gab Caledonia am Donnerstag die Privatplatzierung von Wandelanleihen im Wert von 125 Millionen US-Dollar bei institutionellen Anlegern bekannt. Die Anleihen mit Fälligkeit im Januar 2033 sollen größtenteils die Entwicklung der Mine Bilboes finanzieren. Das Unternehmen hat angekündigt, das Bilboes-Projekt durch eine Mischung aus vorrangigen Darlehen ohne Rückgriff, Beiträgen aus dem laufenden Geschäft sowie speziellen Finanzierungsmethoden wie Streaming zu finanzieren, bei denen Investoren Bargeld im Gegenzug für zukünftige Metalllieferungen bereitstellen.

Die Expansionspläne von Caledonia erhielten letzten Monat einen Schub, als die simbabwische Regierung ihre Pläne zur Verdopplung der Goldlizenzgebühr und zur Änderung der steuerlichen Behandlung von Investitionsausgaben zurücknahm.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 4.605USD auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.





