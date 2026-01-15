    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Mega-Erschließung

    1121 Aufrufe 1121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rekordpreis entfacht Goldrausch in Afrika: Dieser Minenkonzern greift voll an!

    Rekordpreise für Gold befeuern Caledonias Investitionen: 132 Millionen US-Dollar fließen 2025 in Simbabwes größte Goldmine Bilboes.

    Für Sie zusammengefasst
    • Caledonia investiert 132 Mio. USD in Bilboes-Mine.
    • Goldpreis erreicht Rekordhoch von 4.639,48 USD/Unze.
    • Finanzierungsmix aus Anleihen und laufendem Geschäft.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Mega-Erschließung - Rekordpreis entfacht Goldrausch in Afrika: Dieser Minenkonzern greift voll an!
    Foto: OpenAI

    Wie die Caledonia Mining Corporation am Mittwoch bekannt gab, plant sie, in diesem Jahr 132 Millionen US-Dollar für die Erschließung der größten Goldmine Simbabwes auszugeben. Dabei nutzen die Goldminenbetreiber die Rekordpreise für Edelmetalle, um ihre Produktion auszuweiten. Am frühen Mittwoch erreichte der Goldpreis ein neues Rekordhoch von 4.639,48 US-Dollar pro Unze.

    Angetrieben wurde dieser Anstieg durch die zunehmenden Spannungen im Iran, die Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank und die schwächeren Inflationszahlen, die die Erwartungen auf eine Zinssenkung verstärkten. In einem Produktionsupdate teilte Caledonia mit, dass die geplanten Ausgaben, die Teil eines Gesamtinvestitionsprogramms von 162,5 Millionen Dollar für 2026 sind, der Zustimmung des Vorstands und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln unterliegen.

    Gold

    -0,36 %
    +4,56 %
    +6,52 %
    +10,69 %
    +72,65 %
    +142,14 %
    +153,26 %
    +328,04 %
    +1.055,28 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Caledonia, das bereits die Blanket-Mine in Simbabwe betreibt, die jährlich 80.000 Unzen produziert, plant die Entwicklung der Bilboes-Mine mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 584 Millionen US-Dollar. Die Produktion in der neuen Mine soll voraussichtlich Ende 2028 beginnen, mit einer jährlichen Dauerproduktion von 200.000 Unzen ab 2029 für einen ersten Zeitraum von 10 Jahren.

    Zudem gab Caledonia am Donnerstag die Privatplatzierung von Wandelanleihen im Wert von 125 Millionen US-Dollar bei institutionellen Anlegern bekannt. Die Anleihen mit Fälligkeit im Januar 2033 sollen größtenteils die Entwicklung der Mine Bilboes finanzieren. Das Unternehmen hat angekündigt, das Bilboes-Projekt durch eine Mischung aus vorrangigen Darlehen ohne Rückgriff, Beiträgen aus dem laufenden Geschäft sowie speziellen Finanzierungsmethoden wie Streaming zu finanzieren, bei denen Investoren Bargeld im Gegenzug für zukünftige Metalllieferungen bereitstellen.

    Die Expansionspläne von Caledonia erhielten letzten Monat einen Schub, als die simbabwische Regierung ihre Pläne zur Verdopplung der Goldlizenzgebühr und zur Änderung der steuerlichen Behandlung von Investitionsausgaben zurücknahm.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 4.605USD auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mega-Erschließung Rekordpreis entfacht Goldrausch in Afrika: Dieser Minenkonzern greift voll an! Rekordpreise für Gold befeuern Caledonias Investitionen: 132 Millionen US-Dollar fließen 2025 in Simbabwes größte Goldmine Bilboes.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     