    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD

    Besonders beachtet!

    337 Aufrufe 337 0 Kommentare 0 Kommentare

    BYD Aktie heute im Plus - 15.01.2026

    Am 15.01.2026 ist die BYD Aktie, bisher, um +2,63 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.

    Besonders beachtet! - BYD Aktie heute im Plus - 15.01.2026
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

    BYD aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 15.01.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die BYD Aktie. Sie steigt um +2,63 % auf 10,925. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BYD Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,84 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,925, mit einem Plus von +2,63 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Anstieg bei BYD konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -8,39 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +5,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,36 %. Im Jahr 2026 gab es für BYD bisher ein Plus von +1,16 %.

    BYD Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,63 %
    1 Monat +3,36 %
    3 Monate -8,39 %
    1 Jahr +1,83 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Kursentwicklung und Bewertung: Diskussionen über fallenden Trend nach Aktiensplit/Bonusaktien-Buchungen und Verkäufe; fundamentale Risiken durch neue Batterietechnologien (Feststoff, Na‑Ion) und Konkurrenz (CATL); Anteil Elektronik/Akkus am Umsatz (~20% und rückläufig); mögliche Kooperationen (Samsung) und starke EV‑Absatzzahlen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BYD eingestellt.

    Zur BYD Diskussion

    Informationen zur BYD Aktie

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,43 Mrd. € wert.

    Silber, B. Riley Financial & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Lithium-Knappheit wächst: So profitieren BYD, NEO Battery Materials und DroneShield


    Eine neue Ära der Knappheit bricht an. Die Lithiumpreise schießen durch die Decke. Während sich Lithium zum strategischen Öl des 21. Jahrhunderts wandelt, entfachen völlig neue Technologien den Energiehunger. Elektromobilität, Drohnen, Robotik und …

    BYD Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BYD

    +2,63 %
    +5,67 %
    +3,36 %
    -8,39 %
    +1,83 %
    +23,16 %
    +25,52 %
    +666,32 %
    +1.237,21 %
    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! BYD Aktie heute im Plus - 15.01.2026 Am 15.01.2026 ist die BYD Aktie, bisher, um +2,63 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     