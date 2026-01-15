BYD Aktie heute im Plus - 15.01.2026

Einen starken Börsentag erlebt die BYD Aktie. Sie steigt um +2,63 % auf 10,925€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BYD Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,84 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,925€, mit einem Plus von +2,63 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Der heutige Anstieg bei BYD konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -8,39 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +5,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,36 %. Im Jahr 2026 gab es für BYD bisher ein Plus von +1,16 %.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,63 % 1 Monat +3,36 % 3 Monate -8,39 % 1 Jahr +1,83 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Kursentwicklung und Bewertung: Diskussionen über fallenden Trend nach Aktiensplit/Bonusaktien-Buchungen und Verkäufe; fundamentale Risiken durch neue Batterietechnologien (Feststoff, Na‑Ion) und Konkurrenz (CATL); Anteil Elektronik/Akkus am Umsatz (~20% und rückläufig); mögliche Kooperationen (Samsung) und starke EV‑Absatzzahlen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,43 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Eine neue Ära der Knappheit bricht an. Die Lithiumpreise schießen durch die Decke. Während sich Lithium zum strategischen Öl des 21. Jahrhunderts wandelt, entfachen völlig neue Technologien den Energiehunger. Elektromobilität, Drohnen, Robotik und …

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.