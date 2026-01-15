    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSantacruz Silver Mining AktievorwärtsNachrichten zu Santacruz Silver Mining

    Santacruz Silver Mining Aktie schwach im Handel - 15.01.2026

    Am 15.01.2026 ist die Santacruz Silver Mining Aktie, bisher, um -2,92 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Santacruz Silver Mining Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Santacruz Silver Mining Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.01.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Santacruz Silver Mining Aktie. Mit einer Performance von -2,92 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Santacruz Silver Mining Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,30 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,92 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Santacruz Silver Mining Verluste von -63,60 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Santacruz Silver Mining Aktie damit um +9,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Santacruz Silver Mining +7,99 % gewonnen.

    Santacruz Silver Mining Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,65 %
    1 Monat +3,39 %
    3 Monate -63,60 %
    1 Jahr +170,29 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Santacruz Silver Mining Aktie, insbesondere um technische Widerstände bei 15,50 Dollar und die schwache Performance im Vergleich zu physischen Edelmetallen. Nutzer analysieren den RSI und spekulieren über mögliche Übernahmen im Minenbereich, was die Marktaktivität beeinflussen könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Santacruz Silver Mining eingestellt.

    Informationen zur Santacruz Silver Mining Aktie

    Es gibt 91 Mio. Santacruz Silver Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 825,77 Mio. € wert.

    Ob die Santacruz Silver Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Santacruz Silver Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Santacruz Silver Mining

    -4,44 %
    +9,65 %
    +3,39 %
    -63,60 %
    +170,29 %
    +106,24 %
    +124,37 %
    +963,66 %
    +294,75 %
    ISIN:CA80280U2056WKN:A41S50



