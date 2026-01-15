    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTrip Com Group AktievorwärtsNachrichten zu Trip Com Group

    Trip Com Group Aktie deutlicher Kursrutsch - 15.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Trip Com Group Aktie bisher Verluste von -7,64 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Trip Com Group Aktie.

    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com

    Trip.com Group ist ein führendes Online-Reiseunternehmen mit umfassenden Buchungsdiensten. Es dominiert den asiatischen Markt und konkurriert mit Booking, Expedia und Airbnb. Durch KI-gestützte Personalisierung und regionale Expertise hebt es sich ab.

    Mit einer Performance von -7,64 % musste die Trip Com Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Trip Com Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -19,01 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,64 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Trip Com Group insgesamt ein Minus von -18,63 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Trip Com Group Aktie damit um -22,80 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,08 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Trip Com Group um -22,85 % verloren.

    Trip Com Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -22,80 %
    1 Monat -19,08 %
    3 Monate -18,63 %
    1 Jahr -19,72 %

    Informationen zur Trip Com Group Aktie

    Es gibt 684 Mio. Trip Com Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,20 Mrd. € wert.

    Ob die Trip Com Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Trip Com Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Trip Com Group

    -3,58 %
    -22,80 %
    -19,08 %
    -18,63 %
    -19,72 %
    +47,03 %
    +77,72 %
    ISIN:KYG9066F1019WKN:A3CMCK





