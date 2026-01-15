Trip Com Group Aktie deutlicher Kursrutsch - 15.01.2026

Mit einer Performance von -7,64 % musste die Trip Com Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Trip Com Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -19,01 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,64 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Trip.com Group ist ein führendes Online-Reiseunternehmen mit umfassenden Buchungsdiensten. Es dominiert den asiatischen Markt und konkurriert mit Booking, Expedia und Airbnb. Durch KI-gestützte Personalisierung und regionale Expertise hebt es sich ab.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Trip Com Group insgesamt ein Minus von -18,63 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Trip Com Group Aktie damit um -22,80 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,08 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Trip Com Group um -22,85 % verloren.

Trip Com Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -22,80 % 1 Monat -19,08 % 3 Monate -18,63 % 1 Jahr -19,72 %

Informationen zur Trip Com Group Aktie

Es gibt 684 Mio. Trip Com Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,20 Mrd. € wert.

Trip Com Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Trip Com Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Trip Com Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.