BERENBERG stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 21 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Solartechnik-Herstellers hätten sich im dritten Quartal trotz des Effekts erheblicher Einmalkosten erholt, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Die Unsicherheit im Bereich Home & Business Solutions (HBS) bleibe aber aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage und des Potenzials für weitere Abschreibungen hoch. Damit sei das Risiko negativer Überraschungen zu hoch, um optimistischer zu werden./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 32,70EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



