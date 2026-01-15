JEFFERIES stuft Richemont auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Die Anleger seien mit ihren Erwartungen schon deutlich anspruchsvoller geworden als der mittlerweile veraltete Analystenkonsens, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei daher schwierig zu sagen, wie stark das Ergebnis des Luxusgüterkonzerns dann tatsächlich ist. Es sei aber erkennbar, dass der rasant steigende Goldpreis das Umsatzwachstum stützt und den Margen-Gegenwind ausgleichen kann./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 188,5EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



