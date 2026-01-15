JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet damit, dass der Konsumgüterkonzern im vierten Quartal ein Wachstum von 3,8 Prozent auf vergleichbarer Basis erzielt hat. Für 2026 rechnet sie mit beschleunigtem Absatzwachstum, wie sie am Mittwochabend in ihrem Ausblick auf die Jahresbilanz Mitte Februar schrieb./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 23:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42USD auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.