Kohlenstoff aus dem Boden: Microsofts nächster Milliardenhebel

Microsoft hat mit Indigo Carbon einen Vertrag über den Kauf von 2,85 Millionen Bodenkohlenstoff-Gutschriften geschlossen. Die Gutschriften stammen aus Projekten der regenerativen Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten. Reuters berichtet, dass es sich um den bislang größten bekannten Einzeldeal in diesem Marktsegment handelt. Der Vertrag ist auf 12 Jahre angelegt.

Über den Preis machte Microsoft keine Angaben. Eine mit der Vereinbarung vertraute Person sagte jedoch gegenüber Reuters, der Preis liege im historischen Bereich von 60 bis 80 US-Dollar je Tonne, wie er für Gutschriften von Indigo Carbon üblich sei. Daraus ergibt sich ein geschätzter Gesamtwert zwischen 171 und 228 Millionen US-Dollar.

Microsoft will bis 2030 "kohlenstoffnegativ" werden und damit mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernen lassen, als die eigenen weltweiten Aktivitäten ausstoßen. Gleichzeitig steigen die Emissionen des Konzerns durch den massiven Ausbau von Rechenzentren für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz.

Wie Böden Kohlenstoff binden sollen

Regenerative Landwirtschaft umfasst verschiedene Maßnahmen, darunter weniger Pflügen, den Einsatz von Zwischenfrüchten und das kontrollierte Weiden von Nutztieren. Diese Methoden sollen die Fähigkeit des Bodens verbessern, klimaschädlichen Kohlenstoff zu speichern und gleichzeitig mehr Wasser zu halten.

Im freiwilligen Kohlenstoffmarkt erhalten Projekte eine Gutschrift für jede Tonne Kohlendioxid, die sie nachweislich aus der Atmosphäre entfernen. Unternehmen können diese Gutschriften kaufen, um Emissionen aus ihrem Geschäftsbetrieb auszugleichen. Indigo identifiziert geeignete Flächen, arbeitet mit Landwirten an der Umsetzung und verkauft die entstehenden Gutschriften an Unternehmen.

Marktdatenanbieter Sylvera beobachtete im vergangenen Jahr eine steigende Nachfrage nach solchen Projekten. Microsoft hatte zuvor bereits 2,6 Millionen Gutschriften von Agoro Carbon erworben, was bis dahin als größter Deal galt.

Anbieter profitiert, Landwirte verdienen mit

"Es bringt die Bedeutung der Kohlenstoffentfernung aus dem Boden in die Klimaschutzmaßnahmen von Unternehmen ein und festigt für Indigo unseren Ruf und unsere Führungsposition im Bereich hochintegrierter Emissionszertifikate", sagte Meredith Reisfield, Senior Director für Politik, Partnerschaften und Wirkung bei Indigo, im Gespräch mit Reuters.

Auch für Landwirte ist das Modell finanziell attraktiv. Sie erhalten 75 Prozent der gewichteten Durchschnittskosten einer Gutschrift aus dem jeweiligen Ernte- oder Anbaujahr, sagte Reisfield.

Microsoft verweist auf überprüfbare Effekte und direkte Zahlungen an die Betriebe. "Microsoft ist begeistert von Indigos Ansatz zur regenerativen Landwirtschaft, der durch verifizierte Gutschriften und Zahlungen an Landwirte messbare Ergebnisse liefert", sagte Phillip Goodman, Director of Carbon Removal bei Microsoft, in einer Pressemitteilung.

Notwendig, aber nicht unumstritten

Viele Wissenschaftler halten Projekte zur Kohlenstoffentfernung für unverzichtbar, um die globale Erwärmung zu bremsen, insbesondere in Bereichen wie der Stromerzeugung, die weiterhin fossile Brennstoffe nutzen. Kritiker verweisen jedoch auf Unsicherheiten bei der Messung und auf die Frage, wie dauerhaft die Bindung des Kohlenstoffs im Boden tatsächlich ist.

Zudem warnen Skeptiker, dass Investitionen in Entfernungstechnologien Unternehmen davon abhalten könnten, ihre direkten Emissionen schneller zu senken. Für Microsoft bleibt der Rekordkauf dennoch ein zentraler Baustein der eigenen Klimastrategie, mit der der Konzern sein ambitioniertes Ziel bis 2030 erreichen will.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

