JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Der Konzernchef sowie der Finanzvorstand hätten an einen wohl trägen Start ins Geschäftsjahr 2025/26 erinnert, schrieb David Adlington am Mittwochabend nach ihrer Präsentation auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Wachstumstempo und Margen würden noch unter dem Niveau des restlichen Jahres liegen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 21:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 21:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 46,96EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61,30

Kursziel alt: 61,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

