JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Nach der US-Zulassung für das Abnehmmittel Wegovy in oraler Form Ende 2025 sei der Marktstart über viele Absatzkanäle bereits erfolgt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach der Präsentation des Konzernchefs auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Patienten hätten bei gleicher Wirksamkeit nun die freie Wahl zwischen Pille und Spritze./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 49,76EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



