JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Medizinkonzern wolle an der aktuellen Struktur festhalten, schrieb David Adlington am Mittwochabend nach der Präsentation des Konzernchefs auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Das Klinik-Geschäft von Helios sorge für den stabilen Unterbau für das Wachstum des Infusions- und Transfusionsspezialisten Kabi./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 22:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 22:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 22:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 22:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 51,60EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 53,60
Kursziel alt: 53,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 53,60
Kursziel alt: 53,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte