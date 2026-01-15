RBC stuft Richemont auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen mit einem Kursziel von 170 Franken auf "Sector Perform" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im dritten Quartal ein starkes Wachstum aufzuweisen, das die schon erhöhten Erwartungen noch übertroffen habe, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Das Unternehmen lege die Messlatte zum Auftakt dieser Berichtssaison hoch./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 01:39 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 01:39 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 188,5EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:11 Uhr) gehandelt.



