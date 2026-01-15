JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Briten hätten ihr Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar für 2030 bekräftigt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach der Präsentation auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Auch für die Zeit danach sei das Management sehr optimistisch./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 165,4EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

