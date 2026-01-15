JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Briten hätten ihr Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar für 2030 bekräftigt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach der Präsentation auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Auch für die Zeit danach sei das Management sehr optimistisch./rob/ag/mis
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 165,4EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.
