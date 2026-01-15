    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsToyota Motor AktievorwärtsNachrichten zu Toyota Motor

    35 Milliarden US-Dollar

    277 Aufrufe 277 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erhöhtes Toyota-Übernahmeangebot treibt Aktie auf Allzeithoch

    Mit einer erhöhten Übernahmeofferte treibt Toyota Motor den Kurs von Toyota Industries auf ein neues Allzeithoch und schürt die Hoffnung auf eine weitere Nachbesserung.

    Für Sie zusammengefasst
    35 Milliarden US-Dollar - Erhöhtes Toyota-Übernahmeangebot treibt Aktie auf Allzeithoch
    Foto: Paul Sancya - AP

    Die Aktie von Toyota Industries ist am Donnerstag auf ein Allzeithoch gesprungen, nachdem Toyota Motor ihr Übernahmeangebot für den Konzern deutlich angehoben hat. Der Schritt heizt Spekulationen an den Märkten an, dass der Autobauer seine Offerte nochmals nachbessern könnte.

    Die Papiere des Gabelstapler- und Industrieausrüstungsherstellers legten zum Handelsschluss um 6,2 Prozent auf 19.150 Yen zu und übertrafen damit sogar den neuen Angebotspreis. Die Aktien von Toyota Motor schloss 2,5 Prozent im Plus bei 3.714 Yen.

    Mehr als 35 Milliarden US-Dollar

    Toyota Motor teilte am späten Mittwoch mit, den Angebotspreis auf 18.800 Yen (118,11 US-Dollar) je Aktie zu erhöhen. Zuvor waren im Juni des vergangenen Jahres 16.300 Yen geboten worden. Das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich damit auf mehr als 35 Milliarden US-Dollar und unterstreicht den Willen des weltgrößten Autobauers nach Absatz, Toyota Industries vollständig zu übernehmen und von der Börse zu nehmen.

    Bereits im vergangenen Jahr hatte Toyota Motor versucht, Japans größtes Unternehmensgeflecht für rund 4,7 Billionen Yen zu konsolidieren. Teil des Plans waren unter anderem ein Eigenbeitrag von Konzernchef Akio Toyoda in Höhe von 1 Milliarde Yen sowie eine Investition von rund 700 Milliarden Yen in nicht stimmberechtigte Vorzugsaktien durch Toyota Motor. Im Dezember jedoch hatte Toyota Industries öffentlich eine höhere Bewertung gefordert und Zweifel an den Erfolgsaussichten der damaligen Offerte geäußert.

    Angebot reicht nicht aus

    Der aktivistische Investor Elliott Investment Management machte am Donnerstag deutlich, dass auch das um 15 Prozent angehobene Angebot von Toyota Motor aus seiner Sicht nicht ausreicht. Die Offerte spiegele den fairen Wert von Toyota Industries keineswegs wider. Der Hedgefonds, der im November erstmals eine Beteiligung an Toyota Industries offengelegt und seinen Anteil im vergangenen Monat auf rund fünf Prozent erhöht hatte, kündigte an, seine Aktien zu den verbesserten Konditionen nicht anzudienen.

    Gegenwind im operativen Geschäft

    Die Übernahmepläne kommen außerdem zu einem Zeitpunkt, an dem Toyota Motor operativ unter Druck steht. In seinem jüngsten Produktions- und Absatzbericht meldete der Konzern für November einen Rückgang der weltweiten Produktion um 5,5 Prozent auf 821.723 Fahrzeuge. Die globalen Verkäufe sanken um 2,2 Prozent, wobei insbesondere das China-Geschäft nach dem Auslaufen regionaler Kaufsubventionen schwächelte.

    Zudem warnte Toyota vor erheblichen Belastungen durch US-Zölle. Für das bis März laufende Geschäftsjahr rechnet der Konzern mit einem negativen Effekt von 1,45 Billionen Yen, umgerechnet mehr als 9 Milliarden US-Dollar.

    Gleichzeitig hält Toyota an seinen langfristigen US-Plänen fest. Im November kündigte der Autobauer Investitionen von 912 Millionen US-Dollar in Werke in fünf Südstaaten an – Teil eines Programms, das bis 2030 ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Milliarden US-Dollar erreichen soll.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    35 Milliarden US-Dollar Erhöhtes Toyota-Übernahmeangebot treibt Aktie auf Allzeithoch Mit einer erhöhten Übernahmeofferte treibt Toyota Motor den Kurs von Toyota Industries auf ein neues Allzeithoch und schürt die Hoffnung auf eine weitere Nachbesserung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     