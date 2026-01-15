    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLIR Life Sciences AktievorwärtsNachrichten zu LIR Life Sciences
    LIR Life Sciences bietet immenses Marktpotenzial und eine aussichtsreiche strategische Gelegenheit mit globaler Vision und nachhaltiger Wirkung

    Foto: adobe.stock.com
    Lüdenscheid (ots) - Bahnbrechende Pflastertherapie gegen Adipositas: weltweit
    zugänglich und kosteneffizient

    Lir Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) freut sich die
    Entwicklung von "LIR001" bekannt zu geben- einer innovativen, transdermalen
    "GLP-1"-Therapie zur Behandlung von Adipositas (also starkem Übergewicht) und
    verwandten Stoffwechselerkrankungen. Die auf firmeneigener Plattformtechnologie
    basierende Therapie verzichtet vollständig auf Injektionen und ermöglicht die
    Verabreichung des Wirkstoffs über die Haut - mittels medizinischem Pflaster oder
    ergänzenden nadelfreien Applikationsformen.

    Der Fokus von Lir Life Sciences Corp.liegt auf der Erforschung und Entwicklung
    skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung der Fettleibigkeit
    (Adipositas) unter Verwendung neuartiger Methoden der Wirkstoffverabreichung.
    Das Unternehmen entwickelt aktuell ein transdermales Pflaster sowie andere
    neuartige Verabreichungssysteme, die "GLP-1" nachahmen. "GLP-1" ist ein
    natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung des Appetits und des
    Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten möglicherweise eine
    Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel ist es, den Zugang,
    die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in Industrieländern als auch in
    Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences ist es ein Anliegen, die
    weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Grundlage
    bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu
    bekämpfen.

    Die Lösung adressiert ein massives strukturelles Problem des aktuell stark
    wachsenden Marktes für "GLP-1"-Rezeptoragonisten: Während vergleichbare
    Präparate zwar klinisch eindrucksvolle Resultate zeigen, bleiben sie für einen
    Großteil der Betroffenen aber unzugänglich - insbesondere aufgrund der invasiven
    Verabreichung, hoher Therapiekosten und logistischer Herausforderungen in der
    Anwendung.

    Der Bedarf ist gewaltig.

    Laut der "World Obesity Federation" wird bis 2035 weltweit mehr als die Hälfte
    der Menschheit - über vier Milliarden Menschen - von Übergewicht oder Adipositas
    betroffen sein. Die wirtschaftliche Dimension ist entsprechend: Der globale
    Markt für Adipositas-Medikamente soll bis 2030 ein Volumen von 95 Milliarden
    US-Dollar erreichen. Bereits im Jahr 2023 beliefen sich die Ausgaben für
    "GLP-1"-Therapien in den USA auf 71,7 Milliarden Dollar, getragen von rund 20
    Millionen Patientinnen und Patienten - mit durchschnittlichen jährlichen Kosten
    von über 12.000 Dollar pro Person.

    Diese Zahlen verdeutlichen die Dringlichkeit nachhaltiger und skalierbarer
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LIR Life Sciences Aktie

    Die LIR Life Sciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 1,145 auf Tradegate (15. Januar 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LIR Life Sciences Aktie um -14,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von LIR Life Sciences bezifferte sich zuletzt auf 34,28 Mio..

