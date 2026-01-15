LIR Life Sciences bietet immenses Marktpotenzial und eine aussichtsreiche strategische Gelegenheit mit globaler Vision und nachhaltiger Wirkung

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LIR Life Sciences Aktie

Die LIR Life Sciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 1,145 auf Tradegate (15. Januar 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LIR Life Sciences Aktie um -14,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,76 %.

Die Marktkapitalisierung von LIR Life Sciences bezifferte sich zuletzt auf 34,28 Mio..